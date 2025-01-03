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Кармическая удача обсыплет чудесами только 4 знака Зодиака

Пятница 03 января 2025 21:01
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Кармическая удача обсыплет чудесами только 4 знака Зодиака Таро-гороскоп на субботу (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В субботу, 4 января, представители 4 знаков Зодиака смогут забыть обо всем плохом. Кармическая удача готовится их осчастливить.

Какие знаки Зодиака получат невероятный сюрприз, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Стрелец

Вас ждет особое событие. В субботу вы сможете понять, что все добро рано или поздно возвращается, а потому сомневаться в справедливости кармы точно не стоит. Карты Таро сулят вам щедрую награду, это даст вам силы и желание покорять новые высоты.

Рыбы

Кармическая удача подарит вам прекрасную новость. 4 января вам не стоит бояться перемен и серьезных решений, все получится. Постарайтесь правильно распорядиться своим шансом, он будет очень ценным и редким. А потому берите все в свои руки и действуйте, ведь удача на вашей стороне.

Близнецы

Таро-гороскоп на 4 января сулит вам невероятные приключения. Кармическая удача максимально "обнулит" все проблемы, они могут буквально испариться на ваших глазах. После этого, вы легко добьетесь желаемого и все цели, которые казались вам неосуществимыми, наконец-то превратятся в реальность.

Рак

В субботу вам не придется думать о рутине, ведь все обычные дела затмит большая радость. Кармическая удача позволит вам добавить в свою жизнь яркие краски, обязательно воспользуйтесь таким шансом. Этот день вас не разочарует, готовьтесь к веселью и счастливым моментам.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Венера готовит особый подарок для 5 знаков Зодиака.

Помимо этого, уже появился лунный календарь стрижек на январь.

Во время написания материала были использованы источники: Metro, Tarot.

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