Лунный календарь стрижек на январь. Когда можно и нельзя идти к парикхмахеру

Стрижка по лунному календарю, как считают эзотерики, может оказаться куда удачнее похода к парикмахеру без выбора конкретной даты. И если вы хотите, чтобы волосы быстро отрастали - стоит планировать смену прически на определенную фазу Луны.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда можно стричься в январе и какие дни будут неудачными.

Все удачные дни января для стрижки и окрашивания волос

Начало месяца, а именно 1 и 2 числа, были удачными днями для смены образа. Также можно стричься 4 и 5 января - результат вас приятно удивит, а волосы могут стать здоровее и красивее.

6 числа - нейтральный день, но плохого результата не будет. 7 и 8 января хорошие даты для стрижек и смены цвета волос. Кроме этого, вы можете планировать поход к парикмахеру на 9, 10 и 11 числа - они будут удачными.

Стрижка 16 и 17 января поможет привлечь в жизнь позитив, также можно записаться на окрашивание или смену прически на 20, 21 и 22 числа.

А вот в конце января удачных дат для стрижки будет немного. Если вы хотите, чтобы поход к парикмахеру принес удачу и счастье, планируйте окрашивание и эксперименты с волосами на 25, 26 и 27 числа.

Календарь стрижек на январь (иллюстрация: freepik.com)

Когда нельзя стричься в январе 2025

Первый месяц этого года не будет слишком "щедрым" на неудачные даты. Однако учитывайте, что 3, 4 и 5 января стрижки могут негативно повлиять на здоровье волос.

Также не стоит планировать окрашивание или же смену прически на 12 и 13 числа. Самый плохой день для похода в парикмахерскую - 14 января.

Если вы хотите избежать проблем и негатива, не планируйте стрижки и окрашивание на 15, 18 и 19 числа.

В лунном календаре также оказались следующие даты: 23 и 24 января. Эти дни считаются неблагоприятными для любых экспериментов с волосами. Помимо этого, конец января не будет удачным для стрижек. А потому не планируйте смену прически на 29, 30 и 31 числа.