Приїхала в гості до родичів: ФСБ намагалася завербувати українку під Луганськом

В Станиці Луганська російська ФСБ намагалася завербувати українку, яка перетнула лінію розмежування, щоб відвідати родичів. Повернувшись з так званої "ЛНР", жінка звернулася в Службу безпеки України. Про це повідомляється на сторінці СБУ в Facebook.

Відомо, що співробітники ФСБ застосовували погрози і шантаж до жительці Хмельницького. Російські силовики вимагали, щоб українка передавала Росії дані про військові об'єкти у своєму регіоні.

Жінку чекали біля коридору через лінію розмежування, коли та поверталася з окупованих територій.

На Донбасі ФСБ Росії намагалася завербувати українку (фото: facebook.com)

Коли вона повернулася на підконтрольну Україні територію, звернулася в СБУ і в деталях розповіла про контакт з ворожими спецслужбами.

Варто відзначити, що суд визнав мешканку Хмельницького невинною і не став притягати до відповідальності за контакт з ФСБ. Якщо б жінка погодилася виконувати завдання іноземної розвідки, їй би загрожував термін за держзраду, а це до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у місті Покровськ Донецької області активісти спіймали п'яного любителя "руського міра", на якому красувалася футболка з символікою "ДНР".