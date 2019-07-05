Приїдуть Маск і Шварценеггер: кандидат в нардепи оскандалився заявою

Один з кандидатів в народні депутати під час виборчої кампанії на вибори до Верховної Ради пообіцяв привезти в Ізмаїл Одеської області Арнольда Шварценеггера і Ілона Маска на урочистий захід відкриття сонячної електростанції в регіоні. Про це пише "Думська".

Так, кандидат по 143 округу від партії "Слуга Народу" Віктор Куртєв ще в кінці минулого року анонсував будівництво об'єкта, відкриття якого повинно було відбутися до 27 квітня 2019 року.

Куртєв, який є генеральним директором "ТОВ НТК Метрополія" зробив таку гучну заяву під час корпоративу компанії. Кандидат у нардепи заявив що в українській Бессарабії з'явиться "Нова Каліфорнія".

Кандидат у депутати обіцяв привезти Шварценеггера і Маска (фото: facebook.com)

"Сьогодні включимо зворотний відлік до 27 квітня 2019 року, коли в Ізмаїлі відбудеться ще один великий захід, тільки вже відкритий - на 30-50 тисяч людей, - заявив зі сцени Віктор Куртєв. - Я не можу гарантувати, що це буде, але ми хочемо туди запросити Шварценнегера та Ілона Маска", - підсумував нардеп.

Але, як і варто було очікувати, до зазначеного терміну електростанція не була запущена. І іменитим гостям не пощастило бути присутнім на заході урочистого відкриття.

Зазначимо, що користувачі мережі в коментарях не посоромилися у виразах і запропонували Куртєву дати Арнольду Шварценеггеру пост глави Одеської ОДА.

"Думаю, варто Шварценеггеру відразу українське громадянство та посаду глави Одеської обладміністрації запропонувати", - написав один з коментаторів.

"Обіцяти, це звичайно основна якість кандидатів, але цей явно перегнув", - зауважив інший користувач.

До речі, скандальне відео з передвиборними обіцянками кандидата у народні депутати було заблоковано після його появи.

Раніше повідомлялося, що представників "Оппоблоку" обсипали борошном біля будівлі суду в Краматорську, де проходило судове засідання з приводу скандальних білбордів кандидата в нардепи Юрія Солода, в яких він закликав "відновити відносини з Росією".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на вибори до Верховної Ради зібрався ще один представник шоу-бізнесу - Іво Бобул. Політичні амбіції 66-річного співака тут же підірвали мережу жартами і фотожабами.