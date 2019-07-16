Доведеться почекати: погода раптово погіршиться в найближчі дні

Погода в Україні в найближчі дні не сильно порадує жителів більшості областей, так як синоптики прогнозують сильні грози зі зливами, а також місцями можливий град. Однак температура повітря до кінця тижня може істотно підвищитися.

У середу, 17 липня, на сході України пройдуть дощі з грозами. Температура повітря почне підвищуватися, вночі очікується +14 +16 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +24 +27 градусів.

У південних областях буде сухо, без опадів. Можлива невелика хмарність. Нічна температура повітря становитиме +15 +17 градусів, вдень потеплішає до +25 +28 градусів. У Криму хмарно, але без опадів. Вночі +16 +18 градусів, вдень очікується +25 +27 градусів.

На півночі України синоптики прогнозують дощі з грозами, а температура повітря, як і раніше буде низькою: вночі +12 +14 градусів, вдень +21 +23 градуси.

У західних областях пройдуть дощі з грозами, місцями можливі зливи та сильний штормовий вітер. Нічна температура повітря складе +10 +14 градусів, удень повітря прогріється до +19 +24 градуси.

В центральній частині країни погода також буде несприятливою – дощі з грозами. Вночі очікується +12 +14 градусів, вдень +22 +25 градусів.

У Києві 17 липня пройде дощ з грозою, можливе посилення вітру. Вночі +12 +14 градусів, удень повітря прогріється до +20 +22 градусів.

Погода в Україні 17 липня

Синоптик Наталка Діденко потішила жителів України тим, що погода почне поступово поліпшуватися і на вихідних в багатьох регіонах денна температура повітря досягне +25 +33 градусів. Проте вона повідомила, де очікуються дощі і грози найближчим часом.

"Кому холодно, і хто скучив за 30-градусною спекою, треба зовсім небагато почекати. Вже з п'ятниці температура повітря в Україні почне підвищуватися і досягне якраз на вибори +25 +30 градусів. У південній частині, в Дніпропетровській області, у Кропивницькому і районах, на сході +28 +33 градуси. У Києві відчутно потеплішає, протягом 19-21 липня очікується +25 +28 градусів. Короткочасні дощі з грозами найбільш вірогідні в п'ятницю, суботу, неділю на Заході і Півночі України", - зазначила синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики розповіли, коли в Україні потеплішає і розповіли, яка погода буде у другій половині літа.

А також розповідали про те, що Наталка Діденко дала прогноз погоди на найближчі дні і повідомила, де почнеться потепління вже в середу.