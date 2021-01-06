Доведеться імпортувати питну воду: екологи дали українцям невтішний прогноз

В Украине произойдет дефицит пресной воды (фото: pixabay.com)

У 2050 році близько 6 млрд людей будуть страждати через нестачу водних ресурсів. При цьому зараз відчувають нестачу води 3,6 млрд людей по всьому світу. За словами екологів, в Україні також будуть проблеми з прісною водою, і мова йде не про окупований Крим.

Всьому виною зміни клімату, марнотратне використання питної води і неефективна водна політика української влади. Про це повідомляє "Апостроф".

В Україні останнім часом з'являлися повідомлення про обміління місцевих водойм. До критичної позначки дійшло одне з найбільш знаменитих озер на Волині - Світязь, в якому вода відійшла від берегів на десятки метрів.

В одній з найбільших річок України - Десні, рівень води впав до історичного мінімуму. Також екологи б'ють на сполох через ситуацію в Дніпрі, з якого отримують воду мільйони осіб. Річка дуже швидко міліє, і через 50 років вона може стати у 2 рази менше, ніж зараз.

Крім того, якість води в Дніпрі кожен рік стає все гірше і гірше. Це відбувається через діяльність людини. Люди зливають у річку господарські і промислові стоки, а також забруднюють воду хімікатами.

Через пересихання і обміління водойм, зникає вода у криницях. Такі проблеми спостерігаються не тільки на південному сході країни, але і, наприклад, в Житомирській області.

Вчені з Державного агентства водних ресурсів заявили, що в Україні можуть обмежити водокористування.

За даними ООН, якщо не вживати ніяких заходів, то до 2030 року без задовільного очищення води залишатимуться майже 5 млрд людей, а це близько 67% населення планети. А вже до 2050 року до 80 % країн світу можуть опинитися в зоні, яка належить до категорії за межею дефіциту водних ресурсів.

Нагадаємо, в Криму зник красивий водоспад.

Раніше в Криму річки Бельбек і Кача буквально перетворилися в невеликі калюжі.