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Ці причини змусять вас чистити зуби щодня перед сніданком

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Субота 29 січня 2022 07:31
Ці причини змусять вас чистити зуби щодня перед сніданком Фото: Чому потрібно обов'язково чистити зуби перед сніданком (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Гігієна порожнини рота - це звичайна і проста процедура, яка не вимагає ніяких навичок і знань. Але вчені стверджують, що це не зовсім так.

Коли потрібно чистити зуби, скільки разів на день і в який час вранці це потрібно зробити обов'язково, розповіли в Esteline.

Стоматологи стверджують, що чистити зуби потрібно двічі на день – вранці та ввечері. Вранці цю процедуру потрібно проводити перед сніданком, щоб видалити весь зубний наліт, який з'явився за ніч.

Захисний шар пасти буде нейтралізувати вплив хімічних агентів, які містяться в продуктах.

Річ у тому, що під час сну виділення слини зменшується, а ротова порожнина перестає омиватися.

Це призводить до того, що яснах і поверхні зубів накопичуються бактерії, які разом з їжею можуть потрапити в шлунок. Ці мікроорганізми здатні викликати різні розлади.

Неприємний запах з рота, присмак або гіркота – результат життєдіяльності мікроорганізмів, які накопичуються в ротовій порожнині. Гігієна зубів і ясен відразу після пробудження знищує причину цих неприємних явищ.

Компоненти зубної пасти зміцнюють зубну емаль і створюють захисну плівку, яка захищає зуби під час їжі.

Якщо на сніданок вживати продукти з великою кількістю кислот (соки, кефір, сир), то перед прийомом їжі зуби почистити потрібно обов'язково. Інакше негативний вплив посилиться в рази.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стоматолог пояснив причини появи неприємного запаху з рота.

А також ми розповідали про те, чому з'являються заїди і як з ними боротися.

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