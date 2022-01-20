Лікарка розповіла, чому з'являються заїди і як з ними боротися
Багато у кого доволі часто виникають болючі запалення в куточках губ. Це заїди і їх поява може свідчити про кілька причин.
Про це розповіла педіатр Дарина Власенко, пише "Країна здоров'я".
Так, інші назви цієї недуги – ангулярний стоматит, хейліт. До того ж він може бути як одностороннім, так і двостороннім.
Найпоширеніші причини появи заїд
Лікар каже, що заїди можуть бути викликані великою кількістю причин, а саме:
- підвищене слиновиділення, яке спричиняє екзематозний хейліт (може спостерігатися при прорізуванні зубів);
- сухість губ;
- механічна травма;
- наслідки застосування агресивних кремів для обличчя та лікування акне;
- бактерії, грибки та герпес.
Окрім того, до внутрішніх причин тріщин у куточках рота можна віднести такі захворювання, як анемія, цукровий діабет, прийом гормональних ліків або антибіотиків, проблеми з імунітетом, а також особливості анатомічної будови губ.
Для запобігання тріщин і виразки губ потрібно користуватися гігієнічною помадою, що захищатиме губи від слини, контролювати звичку облизувати губи, стежити за надмірним слиновиділенням в схильних до цього людей.
Якщо заїди виникли внаслідок бактерій, то скористайтеся кремами з антисептичною та антимікробною дією. Такі препарати є досить недорогими.
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