Apple не сможет собирать iPhone в США: названа неожиданная причина

Идея производства iPhone в США остается популярной в политических кругах и обществе, но в реальности она практически неосуществима.

О том, почему "яблочный" смартфон в ближайшем будущем так и не смогут производить в США, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на авторитетный ресурс 9to5Mac , специализирующийся на новостях об Apple.

Как выяснило издание Financial Times, проблема заключается не только в логистике и масштабах цепочек поставок, но и в десятках лет, которые потребуются, чтобы воссоздать производственные условия, аналогичные китайским.

В современных моделях iPhone используется около 2 700 компонентов, производство которых распределено между более чем 700 заводами по всему миру. При этом только 30 поставщиков Apple полностью работают за пределами Китая.

Самая эффективная часть производственной цепочки - именно китайская, где предприятия географически близко расположены между собой и могут оперативно реагировать на потребности друг друга. Такой экосистеме потребовались десятилетия, чтобы сформироваться.

Рабочие на производственном цехе технологического парка Foxconn в Чжэнчжоу (фото: VCG)

Некоторые компоненты действительно производятся в США - например, защитное стекло дисплея и лазеры Face ID. Однако даже в этом случае речь идет лишь о частичном вкладе: остальные элементы экрана, включая сенсорные слои и подсветку, изготавливаются в Южной Корее и устанавливаются в Китае.

Перенос сборки iPhone в США вряд ли имел бы серьезный экономический эффект, считают эксперты Массачусетского технологического института. При такой модели почти весь процесс был бы автоматизирован, а значит - не создал бы рабочих мест в США, чего добивались политики.

"Американская система, в которой все может кардинально измениться каждые четыре года, не способствует деловым инвестициям. Компании нуждаются в стратегической стабильности, а не в политических лозунгах”, - считает профессор информационных систем Университета Санта-Клары Энди Цай.

Таким образом, несмотря на давние призывы - начиная с Дональда Трампа в 2016 году - производить iPhone в США, реальность такова: Apple остается зависимой от Китая, и изменить это в обозримом будущем не получится.