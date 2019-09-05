Тільки прибув на службу: під Рівним раптово помер український військовий

На полігоні помер боєць ВСУ (Колаж РБК-Україна)

Військовослужбовець прибув для проходження служби 31 серпня

Український військовий помер в Рівненській області на полігоні. Деталі трагедії розповів керівник прес-центру оперативного командування "Захід" Анатолій Прошин.

Прошин розповів, що трагічний інцидент стався в ніч на понеділок, 2 вересня, на загальновійськовому полігоні в Рівненській області. Мобілізований військовий з Черкаської області, якому було 39 років, раптово відчув погіршення самопочуття.

Його негайно передали військовим лікарям, які надали екстрену медичну допомогу, однак врятувати його не вдалося.

"Медики попередньо встановили, що причиною смерті стала гостра серцева недостатність. Однак остаточна причина смерті буде відома тільки після судово-медичної експертизи", - повідомив Анатолій Прошин.

Відомо також, що загиблий прибув на Рівненський полігон 31 серпня для проходження служби. Національна поліція спільно з військовою службою правопорядку проводять службове розслідування, щоб встановити всі деталі трагедії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що від кулі ворожого снайпера біля селища Водяне на Донбасі загинув 24-річний боєць ВСУ з окремої морської бригади морської піхоти Повітряних Сил.

А також розповідали про те, що в Одесі попрощалися з молодим військовим лікарем, який рятував життя українським бійцям. У нього стався інфаркт прямо на робочому місці.