ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Только прибыл на службу: под Ровно внезапно скончался украинский военный

STYLERЖизнь    05.09.2019 - 08:41
Только прибыл на службу: под Ровно внезапно скончался украинский военный
На полигоне умер боец ВСУ (Коллаж РБК-Украина)

Военнослужащий прибыл для прохождения службы 31 августа

Украинский военный скончался в Ровенской области на полигоне. Детали трагедии рассказал руководитель пресс-центра оперативного командования "Запад" Анатолий Прошин.

Прошин рассказал, что трагический инцидент произошел в ночь на понедельник, 2 сентября, на общевойсковом полигоне в Ровенской области. Мобилизованный военный из Черкасской области, которому было 39 лет, внезапно почувствовал ухудшение самочувствия.

Его немедленно передали военным врачам, которые оказали экстренную медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.

"Медики предварительно установили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Однако окончательная причина смерти будет известна только после судебно-медицинской экспертизы", - сообщил Анатолий Прошин.

Известно также, что погибший прибыл на Ровенский полигон 31 августа для прохождения службы. Национальная полиция совместно с военной службой правопорядка проводят служебное расследование, чтобы установить все детали трагедии.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что от пули вражеского снайпера возле поселка Водяное на Донбассе погиб 24-летний боец ВСУ из отдельной морской бригады морской пехоты Воздушных Сил.

А также рассказывали о том, что в Одессе попрощались с молодым военным врачом, который спасал жизни украинским бойцам. У него случился инфаркт прямо на рабочем месте.

Это наша территория: бойцы ВСУ рассказали, как освободили очередную часть украинской земли (видео) Умер легендарный фотограф: он создал феномен супермоделей
Новости Украины боецВооруженные силы Украиныпреступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь