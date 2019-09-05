Только прибыл на службу: под Ровно внезапно скончался украинский военный

На полигоне умер боец ВСУ (Коллаж РБК-Украина)

Военнослужащий прибыл для прохождения службы 31 августа

Украинский военный скончался в Ровенской области на полигоне. Детали трагедии рассказал руководитель пресс-центра оперативного командования "Запад" Анатолий Прошин.

Прошин рассказал, что трагический инцидент произошел в ночь на понедельник, 2 сентября, на общевойсковом полигоне в Ровенской области. Мобилизованный военный из Черкасской области, которому было 39 лет, внезапно почувствовал ухудшение самочувствия.

Его немедленно передали военным врачам, которые оказали экстренную медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.

"Медики предварительно установили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Однако окончательная причина смерти будет известна только после судебно-медицинской экспертизы", - сообщил Анатолий Прошин.

Известно также, что погибший прибыл на Ровенский полигон 31 августа для прохождения службы. Национальная полиция совместно с военной службой правопорядка проводят служебное расследование, чтобы установить все детали трагедии.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что от пули вражеского снайпера возле поселка Водяное на Донбассе погиб 24-летний боец ВСУ из отдельной морской бригады морской пехоты Воздушных Сил.

А также рассказывали о том, что в Одессе попрощались с молодым военным врачом, который спасал жизни украинским бойцам. У него случился инфаркт прямо на рабочем месте.