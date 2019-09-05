ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    05.09.2019 - 07:30
На Донбасі загинув український військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 12 разів порушили перемир’я

У районі операції Об’єднаних сил на Донбасі 4 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню, один український військовий загинув. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

"4 вересня, в районі проведення операції об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення, не сумісне з життям. Обставини події з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій об'єднаних сил: двічі неподалік Водяного, поблизу Опитного, неподалік Верхньоторецького, поблизу Авдіївки, неподалік Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів позицій об'єднаних сил: поблизу Майорська з напрямку "Шахта 6-7", неподалік Шумів з напрямку "Шахта 6-7", біля Південного з напрямку "Шахта ім.Гагаріна", у районі Зайцевого, неподалік Хутора Вільного, поблизу Новгородського.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій об'єднаних сил - неподалік Талаківки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій об'єднаних сил: в районі Зайцевого та неподалік Південного.

Нагадаємо, спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдик заявив, що кількість жертв серед мирного населення на сході України залишається найнижчою з початку конфлікту.

Гризлов заявив, що створені всі умови для врегулювання ситуації на Донбасі Бойовики на Донбасі посилюють позиції на передовій
Новини України ДонбасбойовикиООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся