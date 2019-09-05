На Донбасі загинув український військовий

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 12 разів порушили перемир’я

У районі операції Об’єднаних сил на Донбасі 4 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню, один український військовий загинув. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

"4 вересня, в районі проведення операції об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення, не сумісне з життям. Обставини події з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій об'єднаних сил: двічі неподалік Водяного, поблизу Опитного, неподалік Верхньоторецького, поблизу Авдіївки, неподалік Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів позицій об'єднаних сил: поблизу Майорська з напрямку "Шахта 6-7", неподалік Шумів з напрямку "Шахта 6-7", біля Південного з напрямку "Шахта ім.Гагаріна", у районі Зайцевого, неподалік Хутора Вільного, поблизу Новгородського.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій об'єднаних сил - неподалік Талаківки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій об'єднаних сил: в районі Зайцевого та неподалік Південного.

Нагадаємо, спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдик заявив, що кількість жертв серед мирного населення на сході України залишається найнижчою з початку конфлікту.