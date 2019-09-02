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Вічна і світла пам'ять: на Донбасі загинув український військовий (фото)

STYLERЖиття    02.09.2019 - 17:04
Вічна і світла пам'ять: на Донбасі загинув український військовий (фото)
На Донеччині загинув український військовий (Колаж РБК-Україна)

Молодого бійця вбила куля ворожого снайпера

Біля селища Водяне Донецької області загинув український військовий, боєць ВСУ, 24-річний Андрій Юрійович Проценко. Про це повідомили на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ в соціальній мережі Facebook.

Як повідомляється, Андрія Проценка вбила куля ворожого снайпера. Він отримав смертельне поранення. Бійцеві ВСУ було всього 24 роки. Андрій Проценко був родом із села Бохоники Вінницького району Вінницької області. Був відряджений в 36-ю окрему морську бригаду морської піхоти Повітряних Сил Збройних Сил України.

"Сьогодні, 2 вересня, ще один 24-річний захисник Повітряних Сил Збройних Сил України із села Бохоники Вінницької області поклав голову в боротьбі з російськими окупантами. Командування Повітряних Сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким солдата Проценко Андрія Юрійовича. Вічна і світла пам'ять захисникам української землі", - сказано в повідомленні.

Вічна і світла пам'ять: на Донбасі загинув український військовий (фото)

Скріншот поста (facebook.com/kpszsu)

Також на сторінці Повітряних Сил Збройних Сил України була опублікована фотографія героя, який загинув від пострілу снайпера.

Вічна і світла пам'ять: на Донбасі загинув український військовий (фото)

Андрій Проценко загинув на Донбасі від кулі снайпера (фото: facebook.com/kpszsu)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у зоні ООС загинув 20-річний боєць з Волинської області.

А також розповідали про те, що на Донеччині загинув боєць ВСУ, морський піхотинець Сергій Савінов, який служив у 36-ій окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

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