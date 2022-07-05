Ці прилади потрібно вимикати на ніч, щоб зменшити рахунок за електроенергію

Усі люди скаржаться на свої рахунки за електроенергію, які з часом продовжують зростати. Але більшість не знає, що ціну у платіжках можна зменшити, змінивши певні звички.

Зазвичай в різних сферах ціни постійно істотно зростають. Тому варто знати, як правильно заощадити.

Як відомо, деякі пристрої споживають набагато більше енергії, ніж інші. Експерти назвали 3 пристрої, які потрібно відключати вночі, щоб зменшити платіжки за електроенергію.

Які прилади краще вимикати на ніч

Телевізор

За словами фахівців, більшість людей залишають свої пристрої без потреби ввімкненими вночі. Якщо людина хоче заощадити електроенергію, то варто завжди від’єднувати плазмовий телевізор від мережі перед сном. На думку експертів, саме цей пристрій споживає найбільше енергії вдома.

Потрібно пам'ятати, навіть якщо телевізор вимкнений, він продовжує споживати електроенергію.

Комп'ютер

Ще один пристрій, за яким слід уважно стежити - настільний комп’ютер. Експерти зазначають, щоб зменшити рахунок, по можливості варто поміняти його на ноутбук. Щодо настільного комп'ютера, то щодня потрібно виймати кабель, як і зарядку мобільного телефону, щоб зменшити рахунок.

Морозильна камера

Енерговитрати морозильної камери просто божевільні, особливо коли вона працює 24 години на добу. Щоб уникнути можливого надмірного споживання, а також якщо він містить дуже мало продуктів, краще частіше відключати його від мережі та зберігати їжу в морозильній камері холодильника.

Кондиціонер

Фахівці кажуть, що 6% споживаної енергії в середньому витрачається на охолодження будинку.

Електричний водонагрівач

Для миття посуду, прання чи багаторазового прийняття душу водонагрівач необхідний. Одна, на відміну від холодильника чи кондиціонера влітку, ваш водонагрівач не повинен працювати постійно.

Обігрівач

Обігрівач - чудовий спосіб обігріти певну зону або кімнату у домі. Але, незважаючи ні на що, вони також є великими споживачами енергії. Експерти кажуть, що з кожною годиною використання та у порівнянні з холодильником вони можуть збільшити рахунок до 50%.

Посудомийна машина

Залежно від використання, типу та розміру середня посудомийна машина виробляє понад 1000 Вт енергії на годину. Також для її роботи необхідний водонагрівач, що значно збільшує рахунок за електроенергію. Краще час від часу чергувати з ручним пранням, щоб заощадити гроші.