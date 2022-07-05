Эти приборы нужно выключать на ночь, чтобы уменьшить счет за электроэнергию

Все люди жалуются на свои счета за электроэнергию, которые со временем продолжают расти. Но большинство не знает, что цену в платежках можно уменьшить, изменив некоторые привычки.

Обычно в разных сферах цены постоянно существенно растут. Поэтому стоит знать, как правильно сэкономить.

Как известно, некоторые устройства потребляют гораздо больше энергии, чем другие. Эксперты назвали 3 устройства, которые нужно отключать ночью, чтобы уменьшить платежки за электроэнергию.

Какие приборы лучше выключать на ночь

Телевизор

По словам специалистов, большинство людей оставляют свои устройства без надобности включенными ночью. Если человек хочет сэкономить электроэнергию, то стоит всегда отсоединять плазменный телевизор от сети перед сном. По мнению экспертов, именно это устройство потребляет больше всего энергии дома.

Нужно помнить, даже если телевизор выключен, он продолжает потреблять электроэнергию.

Компьютер

Еще одно устройство, за которым следует внимательно следить - настольный компьютер. Эксперты отмечают, чтобы уменьшить счет, по возможности стоит поменять его на ноутбук. Что касается настольного компьютера, то ежедневно нужно вынимать кабель, как и зарядку мобильного телефона, чтобы уменьшить счет.

Морозильная камера

Энергозатраты морозильной камеры просто сумасшедшие, особенно когда она работает 24 часа в сутки. Чтобы избежать возможного чрезмерного потребления, а также если она содержит очень мало продуктов, лучше чаще отключать ее от сети и хранить пищу в морозильной камере холодильника.

Кондиционер

Специалисты говорят, что 6% потребляемой энергии в среднем тратится на охлаждение дома.

Электрический водонагреватель

Для мытья посуды, стирки или многократного принятия душа водонагреватель необходим. Одна, в отличие от холодильника или кондиционера летом, ваш водонагреватель не должен работать постоянно.

Обогреватель

Обогреватель - отличный способ обогреть определенную зону или комнату в доме. Но, несмотря ни на что, они также являются крупными потребителями энергии. Эксперты говорят, что с каждым часом использования и по сравнению с холодильником они могут увеличить счет до 50%.

Посудомоечная машина

В зависимости от использования, типа и размера средняя посудомоечная машина производит более 1000 Вт энергии в час. Также для ее работы необходим водонагреватель, что значительно увеличивает счет за электроэнергию. Лучше время от времени чередовать с ручной стиркой, чтобы сэкономить деньги.