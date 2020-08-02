Наближається антициклон Claws: синоптик різко змінила прогноз на понеділок

Погода в Україні 3 серпня буде теплою і сухою, без шквалів вітру і сильної спеки. За даними синоптика Наталії Діденко, погода в понеділок буде сухою на території всієї країни, але локальні короткочасні дощі можуть зруйнувати "ідилію" дня. Детальний прогноз на завтра, а також про прийдешнє потепління синоптик розповіла у своєму мікроблозі в Facebook.

За даними синоптика, завдяки антициклону завтра над Україною буде переважно ясне небо.

"Антициклон на ім'я Claws організовує красиву суху, переважно сонячну погоду. Карта 1. Вдень якісь блохи-осередки вологості спробують розмочити ідилічну антициклональну картинку в Центрі та на Півночі України (карта 2), але навряд чи в них щось суттєве вийде. Температура повітря вдень коливатиметься в комфортних межах, +22... +28 градусів", - пише Діденко.

Погода в Україні 3 серпня буде теплою і сухою - карти (скріншоти: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик уточнила, що спека в країну почне повертатися з 4 серпня.

"Із вівторка літо схаменеться, повернеться з осінніх гульок, і температура повітря почне відчутно бігти вгору. Вже з 4-го серпня і до кінця тижня очікується у більшості областей +26+31 градус, лише 5-го серпня дещо похолоднішає у західній частині України. Завтра - день елегантної погоди, не холодно, не спекотно, можна гуляти на вулиці після роботи", - додала експерт.

Нагадаємо, що раніше українцям розповіли, коли сонце і спека витіснять холодні дощі.

Також ми писали, що синоптики розповіли українцям про погоду в серпні.