Уборка в доме заменяет час тренировки в спортзале: какие упражнения помогут держать фигуру в форме

Как похудеть с помощью уборки

Профессор по укреплению здоровья и здорового поведения в Университете интегративного здоровья Мэриленда Дастон Моррис утверждает, что уборка в доме помогает сжечь калории и укрепить мышцы по всему телу ничуть не хуже тренировки в спортзале.

Часовая тренировка умеренной интенсивности (например, быстрая ходьба или выполнение силовых упражнений) позволяет потратить в среднем 300-400 калорий. Но такое же количество энергии можно сжечь и во время обычной уборки в доме.

Существует два способа, которые превратят обычную домашнюю рутину в тренировки. Первый - добавить движения - например, выпады или приседания. Второй - более осознанно подходить к выполнению домашних дел и прилагать к ним больше физических усилий.

"Если вы используете уборку дома как способ увеличить движение и физическую активность, занимайтесь ею 20-30 минут каждый день. В один день сосредоточьтесь на стирке и вытирании пыли, на следующий день - на уборке ванной, в другие дни - на уборке пылесосом и подметании", - рекомендует специалист.

Какие упражнения нужно выполнять

Вытираем пыль. Эксперты рекомендуют начинать уборку с вытирания пыли. Если это делать в течение получаса, то это сжигает в среднем 80 калорий. Такие упражнения задействуют плечи и руки, особенно при уборке в труднодоступных местах или высоко.

Если хотите усложнить задачу, добавьте выпады или приседания во время перемещения по комнате. За каждую минуту приседаний вы сжигаете примерно 8 калорий, поэтому за 10 минут можно потратить 80 калорий. Вы можете добавить подъемы ног в стороны, одновременно протирая высокие полки.

Моем плитку в ванной. В течение получаса этот вид уборки сожжет целых 100 калорий и задействует мышцы кистей, рук и плеч. Также можно добавить приседания и подъемы на носки стоя, а удержания в приседаниях дадут вам дополнительную нагрузку.

Уборка кухни. Мытье посуды может потратить примерно 105-160 калорий за полчаса. Перемещение тяжелой посуды, мытье полов - тренирует верхнюю часть тела. Можно добавить отжимания под наклоном, опираясь на столешницу. Кстати, опираться на возвышенную поверхность и отжиматься значительно легче, чем традиционно от пола.

Стирка. Это отличный способ заставить ваше сердце биться чаще. Вы можете использовать отжимания при складывании одежды - на кровать или диван, чтобы получить наклон. Можно делать по 5 отжиманий между каждыми пятью сложенными предметами одежды.

Стирка позволяет сжечь 50 калорий за полчаса за счет таких действий, как приседания при загрузке и разгрузке стиральной машины и сушилки, транспортировка белья по дому и раскладывание одежды.

Мытье полов. Это еще одна дополнительная мини-тренировка. Пылесос задействует основные мышцы и позволяет сжечь 80 калорий за полчаса. Руки и плечи также будут задействованы. Изменение положения рук на пылесосе, швабре или метле будет означать, что вы воздействуете на разные группы мышц.

Уборка в комнатах. Перемещение более крупных предметов, таких как диваны, кровати и журнальные столики, не только задействуют бицепсы, трицепсы, грудь и спину, но поможет вам не пропустить ни одной пылинки.