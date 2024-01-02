Уберите эти продукты из рациона: они вредят вашему сердцу

Самый большой вред вашему сердцу приносят продукты с высоким содержанием сахара, соли и жиров. Со временем большое количество соли, сахара, насыщенных жиров и рафинированных углеводов повышает риск сердечного приступа или инсульта.

Какие еще продукты могут причинить вред вашему сердцу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WebMD.

Медики говорят, что не стоит зацикливаться на какой-то одной вредной еде и самое разумное - сосредоточиться на своем рационе в целом. Можно употреблять сладкие, соленые или жирные продукты в небольшом количестве, если в основном вы едите полезные для сердца фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, нежирный белок и нежирные молочные продукты.

Красное мясо

Употребление слишком большого количества говядины, баранины и свинины может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Возможно, это связано с высоким содержанием насыщенных жиров, которые повышают уровень холестерина.

Более поздние исследования указывают на то, как кишечные бактерии перерабатывают часть мяса, называемую L-карнитином. Ограничьте порции. Также обратите внимание на нежирные куски, такие как круглая вырезка и очень постный говяжий фарш.

Газированные напитки

Небольшое количество добавленного сахара не вредно, но в банке газировки содержится больше сахара, чем рекомендуют эксперты на целый день. Любители газированных напитков, как правило, набирают больше веса, чаще страдают ожирением, диабетом 2 типа, высоким кровяным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

И хотя наука все еще неясна в отношении диетических напитков, некоторые исследования связывают их с увеличением веса и инсультами. Лучше всего использовать простую или несладкую ароматизированную воду.

Выпечка

Печенье, торты и кексы должны быть редким лакомством. Обычно в них добавлен сахар, что приводит к увеличению веса. Они также связаны с более высоким уровнем триглицеридов, что может привести к сердечным заболеваниям.

Их основным ингредиентом обычно является белая мука, которая может повысить уровень сахара в крови и сделать вас более голодным. Приготовьте более полезные лакомства: замените цельнозерновую муку, уменьшите количество сахара и используйте жидкие растительные масла вместо сливочного масла или масла.

Переработанное мясо

Хот-доги, колбаса, салями и обеденное мясо - худшие виды мяса для вашего сердца. В них много соли, и большинство из них содержат большое количество насыщенных жиров. Когда дело доходит до мясных деликатесов, индейка полезнее салями, потому что в ней нет насыщенных жиров.

Но в ней по-прежнему содержится достаточное количество натрия, поэтому она не так полезен для сердца, как свеженарезанная грудка индейки.

Белый рис, хлеб и макароны

Рис, хлеб, макароны и закуски из белой муки не содержат здоровой клетчатки, витаминов и минералов. Рафинированные зерна быстро превращаются в сахар, который организм откладывает в виде жира. Диета с высоким содержанием рафинированных зерновых может вызвать жир на животе, который, по исследованиям, связан с болезнями сердца и диабетом 2 типа.

Постарайтесь получать хотя бы половину зерен из цельнозерновых продуктов, таких как коричневый рис, овес и цельнозерновая пшеница. Когда вы делаете покупки, ищите надпись "100% цельное зерно".

Алкоголь

Умеренное употребление алкоголя не нанесет вреда вашему сердцу, если только у вас не высокое кровяное давление или не высокий уровень триглицеридов - типа жира в крови, который может повысить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. С другой стороны, чрезмерное употребление алкоголя может привести к повышению кровяного давления, сердечной недостаточности, инсультам и увеличению веса.

Ароматизированный, жирный йогурт

Йогурт может быть отличным источником питания. Регулярное его употребление может защитить вас от высокого кровяного давления. Но следите за тем, что вы покупаете.

Ароматизированные йогурты полны добавленного сахара, который связан с увеличением веса, высоким кровяным давлением, воспалениями и болезнями сердца. Если вы предпочитаете самый здоровый выбор, купите простой нежирный йогурт и добавьте для вкуса свежие фрукты, корицу или ваниль.

Картофель фри

Жаренный во фритюре картофель из ресторанов и ресторанов быстрого питания содержит много жира и соли, что плохо для вашего сердца. Одно исследование показало, что люди, которые ели картофель фри или оладьи 2–3 раза в неделю, чаще умирали раньше.

Если вы побалуете себя, возьмите минимально возможную порцию или разделите заказ. Еще лучше: приготовьте картофель фри, запеченный в духовке, с полезным для сердца оливковым маслом. Будет еще полезнее, если вы воспользуетесь сладким картофелем.

Жареное мясо

Курица, приготовленная во фритюре, добавляет калории, жир и натрий к здоровой пище. Исследования связали жареную пищу с диабетом 2 типа, ожирением и высоким кровяным давлением - все это повышает вероятность сердечной недостаточности. Чтобы получить хрустящий, но более полезный вариант, обваляйте куриные грудки без кожи в цельнозерновой муке и запекайте вместо жарки.

Мороженое

В мороженом много сахара, калорий и насыщенных жиров, поэтому оставьте его для особого удовольствия. Употребление в пищу продуктов, богатых жирами и сахаром, приводит к увеличению веса. Это также может привести к повышению уровня триглицеридов и привести к сердечному приступу.

Сократите количество калорий и жиров, выбрав шербет, обезжиренный замороженный йогурт или замороженные фруктовые батончики. Проверьте этикетку на наличие наименьшего количества сахара и насыщенных жиров.

Чипсы

Картофельные чипсы - один из продуктов, которые больше всего способствуют увеличению веса. И они не только богаты насыщенными жирами, но и покрыты солью, что также связано с болезнями сердца. Откажитесь от картофельных чипсов с низким содержанием натрия или с низким содержанием жира. Они просто снова оставят вас голодными.

Самые питательные закуски сочетают в себе полезные белки, углеводы и жиры, например, цельнозерновые крекеры с нежирным сыром или домашний попкорн с оливковым маслом.