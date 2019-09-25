Президент незалежної країни: Зеленський в США осадив пропагандиста КремльТВ (відео)

Володимир Зеленський у США в кулуарах Генасамблеї ООН жорстко відповів журналістам пропагандистського телеканалу "Росія-1" на питання щодо можливого тиску на нього інших політиків. У мережі показали відео, як президент України осадив представника росЗМІ. Ролик опубліковано на Facebook-сторінці Ірини Голінько.

Так, один із "рупорів Кремля" Євген Попов запитав у Зеленського, чи не було якогось тиску на нього з боку президента Штатів Дональда Трампа, зокрема щодо Джона Байдена.

Нагадаємо, що раніше в Конгресі США допустили можливість імпічменту Трампа через причину нібито тиску на президента України, про що писала американська преса.

Російські журналісти в цей час почали розкручувати тему розслідування вбивства Джо Байдена. Вчора росЗМІ "полювали" за Зеленським, бажаючи розпитати про зв'язок із Трампом і про Байдена, але український президент пропагандистів КремльТБ ігнорував.

Зеленський в США жорстко відповів російському журналісту (Фото: скріншот)

Сьогодні Зеленський відповів російському журналістові українською мовою, що на нього, як на президента незалежної країни, ніхто не може тиснути.

"На мене тиснути може тільки одна людина. На мене тиснути може тільки мій син, якому 6 років", - заявив президент.

Зеленський в США жорстко відповів російському журналісту (Відео: facebook.com/i.golinko)

Як президенти України "тролять" КремльТБ

Можна сказати, що Зеленський таким чином перейняв естафету попереднього президена Петра Порошенка, який на тлі агресії РФ проти України часто "ставив на місце" російських пропагандистів.

Так, в лютому цього року Порошенко під час свого візиту до Нью-Йорка на Генасамблею ООН дав жорстку відсіч одному з них.

Влітку Порошенко в Страсбурзі відправив російських пропагандистів готуватися до Гаазького трибуналу.

Рік тому - у вересні 2018-го - Порошенко в США на 73-й сесії Генасамблеї ООН також вирішив ігнорувати російських журналістів. Так, один із них спробував поставити питання про переговори щодо миротворчої місії на Донбасі. У відповідь президент України відверто висловився про росЗМІ: "Жодних інтерв'ю російському телебаченню, тому що ви фейк-news і розповсюджуєте дезінформацію".

Наостанок Порошенко побажав пропагандистові удачі та пішов.

Також п'ятий президент України перед цим радив російським журналістам не цитувати "ідіотизми".