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Колишніх цін не буде: за відпочинок у Туреччині українцям доведеться платити більше

STYLERЖиття    19.11.2019 - 21:08
Колишніх цін не буде: за відпочинок у Туреччині українцям доведеться платити більше
Відпочинок в Туреччині (фото: колаж РБК-Україна)

Відпочинок в Туреччині стане дорожче, оскільки в країні затвердили ставку нового туристичного податку

Відпочинок в Туреччині для українців тепер буде коштувати дорожче. Постояльцям готелів та інших об'єктів проживання доведеться доплатити від 2% від вартості розміщення. Про це повідомляє Сегодня.

Додатковий податок буде стягуватися з усіх туристів, які живуть в готелях, санаторіях, гостьових будинках і інших апартаментах. Власники готелів вважають, що туристичний збір суперечить всій міжнародній практиці.

Колишніх цін не буде: за відпочинок у Туреччині українцям доведеться платити більше

Відпочинок в Туреччині (фото: pixabay.com)

Під податки в Туреччині потрапили також і інші послуги у готелі, включаючи їжу, напої, басейн, SPA і розважальні послуги. При цьому в Європі податок стягується тільки з ціни номера.

Крім того, в Туреччині всі зібрані гроші будуть йти в державний бюджет, хоча в Європі ці гроші надходять в муніципальні бюджети. При цьому в 2020 році податок доведеться платити і самим власникам готелів, оскільки змінити ціни швидко не вийде, а вони вже давно сформовані.

Представники готельного бізнесу звернулися до міністерства туризму і культури Туреччини з проханням почекати з введенням нового податку до 2021 року.

Нагадаємо, що в одному з найвідоміших турецьких курортних міст Анталії в жорстоко вбили українку. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві жінки.

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