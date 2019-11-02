Українців засмутили нововведенням з тарифами на газ: як заощадити

Ілюстративне фото (Нафтогаз)

Через відділення абонплати за користування газом українцям доведеться платити більше

З 2020 року українці, які використовують природний газ для побутових потреб, будуть платити за нього по-новому: з загальної суми в рахунках окремо виділять абонплату. Нововведення пов'язане з набранням чинності з 1 січня 2020 р. закону "Про ринок природного газу". Експерти попереджають – платіжки за ЖКГ збільшаться. Як заощадити? Про це пише "Сегодня".

Суть нововведення

Законопроектом запропоновано відокремити із загальної суми в платіжці окрему плату за те, що споживач має технічну можливість доступу до газу. При цьому не має значення, чи користується споживач цим газом. Ця вимога відповідає євронормам, до яких поступово приводиться законодавство України. НКРЕКП вже розрахувала і до кінця року має затвердити тарифи для облгазів і окремих постачальників у містах на послуги з розподілу газу споживачам.

У НКРЕКП кажуть, що з кінцевої вартості газу для споживачів абонплату приберуть, залишиться тільки ціна газу, податки та прибуток трейдера. За останніми даними регулятора, тариф на газ для населення складається з вартості газу як товару (71%), ПДВ (16,6%), плати за транспортування 3,1%, плати за розподіл, про яку ми зараз говоримо (7,1%), прибутку трейдера (1,7%).

Тарифи на газ в Україні (Фото: puer.org.ua)

Так як середня вартість розподілу становить по Україні 50 коп/куб. м, то для киян за рахунок абонплати кубометр газу мав би подешевшати на 17 копійок, а для жителів Миколаєва – подорожчати на 1,07 грн/куб. м. Очевидно, що найбільше це вдарить по споживачах в приватному секторі, які опалюють будинки газом, так як витрати на опалення в морози навіть відносно невеликого будинку (до 100 кв. м) піде на 300-350 грн більше.

У скільки це обійдеться укранцам?

Також експерт розповів, як будуть рахувати тарифи після виходу закону.

"Постачальники беруть обсяг газу, витраченого споживачем за минулий рік з жовтня по жовтень (початок опалювального сезону), виділяють з нього абонплату, розподіляють її помісячно рівними частками, – говорить експерт. – Цю суму включають в платіжки, але вже на майбутній рік. Тобто, якщо в поточному році скоротити споживання, то абонплата в наступному році буде менше, і навпаки, але знову ж – на наступний рік. Якщо рік взагалі не користуватися газом, то і абонплати на наступний рік бути не повинно".

Економісти підтримують введення абонплати, але називають її першим кроком для запровадження в Україні реальної конкуренції між постачальниками газу. Другим етапом має стати анбандлінг (розукрупнення) облгазів.