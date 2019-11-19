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Прежних цен не будет: за отдых в Турции украинцам придется платить больше

STYLERЖизнь    19.11.2019 - 21:08
Прежних цен не будет: за отдых в Турции украинцам придется платить больше
Отдых в Турции (фото: коллаж РБК-Украина)

Отдых в Турции станет дороже, поскольку в стране утвердили ставку нового туристического налога

Отдых в Турции для украинцев теперь будет стоить дороже. Постояльцам отелей и других объектов проживания придется доплатить от 2% от стоимости размещения. Об этом сообщает Сегодня.

Дополнительный налог будет взиматься со всех туристов, которые живут в гостиницах, санаториях, гостевых домах и других апартаментах. Владельцы отелей считают, что туристический сбор противоречит всей международной практике.

Прежних цен не будет: за отдых в Турции украинцам придется платить больше

Отдых в Турции (фото: pixabay.com)

Под налоги в Турции попали также и другие услуги в отеле, включая еду, напитки, бассейн, SPA и развлекательные услуги. При этом в Европе налог взимается только с цены номера.

Кроме того, в Турции все собранные деньги будут идти в государственный бюджет, хотя в Европе эти деньги поступают в муниципальные бюджеты. При этом в 2020 году налог придется платить и самим владельцам отелей, поскольку изменить цены быстро не получится, а они уже давно сформированы.

Представители гостиничного бизнеса обратились к министерству туризма и культуры Турции с просьбой повременить с введением нового налога до 2021 года.

Напомним, что в одном из самых известных турецких курортных городов Анталии жестоко убили украинку. Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины.

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