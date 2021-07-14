Претендент на керівництво МВС Монастирський розхвалював дисертацію Киви

Нардеп від "Слуги народу", голова правоохоронного Комітету Верховної Ради Денис Монастирський, який отримав від президента Володимира Зеленського пропозицію очолити МВС замість Арсена Авакова , давав позитивний відгук на скандальну дисертацію Іллі Киви з "ОПЗЖ". У розпорядженні журналістів потрапив відповідний документ.

Про це передає видання ZN.ua .

Керівник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності у своїй довідці про "практичне впровадження результатів дисертаційного дослідження" Киви від 25 січня вказував, що робота депутата "викликала інтерес", і результати дослідження претендента на науковий ступінь "впроваджуються в практичну діяльність" його комітету.

Тема дисертації Киви - "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".

Денис Монастирський написав хороший відгук на дисертацію Киви (фото: zn.ua)

Тоді як у суспільстві питання "захисту" Кивою дисертації та отримання одіозним політиком звання кандидата наук з державного управління викликали обурення і резонанс, Монастирський підтримав депутата.

На думку журналістів, відгук "Слуги народу" свідчить, що він є "людиною команди", адже Киву вважають наближеним до Авакова, діючого керівника МВС.

Крім того, документ "свідчить про проблеми з академічними та моральними цінностями" Монастирського, зауважується в матеріалі.