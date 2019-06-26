Прес-секретаря Зеленського викликали на допит: стало відомо, за що

Прес-секретаря президента України Володимира Зеленського Юлію Мендель викликали на допит у військову прокуратуру. Про це повідомляє видання the Бабель з посиланням на власні джерела.

Як повідомляє видання, Юлію Мендель очікують у військовій прокуратурі 26 або 27 червня. З нею хочуть порозмовляти з приводу заяв про те, що українські військові ведуться на провокації бойовиків і обстрілюють мирне населення і житлові будинки на Донбасі. Таку заяву Юлія Мендель зробила 7 червня в ефірі програми "Право на владу" в ефірі телеканалу "1+1".

Відео: YouTube/Роман Доник

Крім того, як повідомило джерело, з Юлією Мендель уже намагалися поговорити. Минулого тижня в будівлю Адміністрації президента України приходив слідчий Генеральної прокуратури Юрій Ковальчук. Він хотів допитати Мендель, як свідка по справі.

Однак Юлія Мендель відмовилася підписати протокол допиту після розмови, так як він відбувався неофіційно.

Для того, щоб допит пройшов офіційно, слідчий пообіцяв викликати її на допит, для закінчення слідчої дії.

Видання the Бабель звернулося за коментарем до прес-секретаря Володимира Зеленського, і Юлія Мендель відповіла, що нічого про повістку не знає. Про свою бесіду зі слідчим вона також відповідати не стала.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що спікер Зеленського звинуватила ВСУ в обстрілі шкіл і "підірвала" мережу.

А також розповідали про те, що пресс-секретар Зеленського вийшла з себе на брифінгу.