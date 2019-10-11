Прес-марафон Зеленського: названа вартість банкету в Kyiv Food Market

У четвер, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів масштабний прес-марафон, який тривав майже 14 годин. Протягом цього часу Володимир Зеленський відповідав на запитання журналістів з короткими перервами на відпочинок.

Всього на прес-марафон було акредитовано 300 журналістів, і вони отримували можливість поставити свої запитання президенту по черзі. В процесі очікування журналісти могли насолодитися частуванням від Kyiv Food Market. Меню для преси було цілком демократичним: їх пригощали бургерами, картоплею та піцою.

Також на столах стояли газована і негазована вода, кола. На великих столах був накритий фуршет, який складався з сирної піци, круасанів і чізкейків. У перервах журналістам пропонували каву, чай, воду і соки.

Як розповів помічник президента Кирило Тимошенко, з державної казни було виділено кошти для проведення прес-марафону і Офіс президента оплачував тільки частування, а оренда приміщення була безкоштовною. Точну суму, яку витратили на їжу, він назвати не зміг.

Прес-марафон Зеленського: помічник президента не зміг назвати суму банкету (Відео: YouTube/Радіо Свобода)

Однак кореспондент видання OBOZREVATEL знайшов у відкритому доступі прайс-лист заходу, в якому були прописані ціни за частування. Сніданок, який складався з десертного, основного і хлібного столів, обійшовся Офісу президента в 68 278 гривень. Ще 61 845 гривень було заплачено за обід, в який входили закуски, салати, гарячі закуски, основні страви, хліб і напої. Всього на частування було витрачено трохи більше 130 тисяч гривень.

Скріншоти прайс-листа (Фото: Обозреватель)

Варто відзначити, що приміщення Kyiv Food Market, яке належить двом відомим рестораторам Алексу Куперу і Михайлу Бейлину, вибрали помічники з Офісу президента. Як пояснив Кирило Тимошенко, цей простір відповідав тим вимогам, які були потрібні для прес-марафону.