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У Львові спалахнув скандал у садочку через побори та цькування: "методи стандартні, радянські"

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Львів, П'ятниця 03 вересня 2021 07:37
У Львові спалахнув скандал у садочку через побори та цькування: "методи стандартні, радянські" Фото: дитячий садок (mon.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Львові батьки скаржаться на побори в дитячому садку, в якому керівництво збирає "добровільні внески" по 300-500 гривень на засоби гігієни, побутову хімію, канцтовари, чистку килимів, подарунки дітям і вихователям на дні народження і свята, на ремонти та інше.

Про це йдеться в публікації на Facebook-сторінці спільноти "Батьки SOS".

Про ситуацію розповіла мама дитини, яка відвідує садочок №184 "Лісова казка".

За словами жінки, якщо батьки відмовляються здавати гроші на потреби, на які передбачено фінансування від держави, їх діток позбавляють подарунків, з боку керівництва дошкільного освітнього закладу починається "економічний булінг", і застосовуються "методи стандартні, радянські: хамство, ігнор питань, прохань, своїх прямих обов'язків".

"Така собі трансформація окремих груп у державному садку в приватний гурток "активістів". "Активісти" обурені, що їх власним приватним туалетним папером та милом будуть користуватись діти, якім ці ж речі в закладі придбали за податки батьків", - пише львів'янка.

Жінка також виклала скріни листування в чаті між вихователем та батьками про такі внески.

У Львові спалахнув скандал у садочку через побори та цькування: &quot;методи стандартні, радянські&quot;У Львові спалахнув скандал у садочку через побори та цькування: &quot;методи стандартні, радянські&quot;

Фото: скрін листування (facebook.com/groups / БАТЬКИ SOS)

Крім того, вона закликала відреагувати менеджмент Управління освіти Львівської міської ради, мера Львова, освітнього омбудсмена, і чиновників Міносвіти на подібні "механізми цькування і хамство у закладі по відношенню до тих, хто не хоче бути "благодійником".

У Львові спалахнув скандал у садочку через побори та цькування: &quot;методи стандартні, радянські&quot;У Львові спалахнув скандал у садочку через побори та цькування: &quot;методи стандартні, радянські&quot;У Львові спалахнув скандал у садочку через побори та цькування: &quot;методи стандартні, радянські&quot;

Фото: скрін листування (facebook.com/groups / БАТЬКИ SOS)

Нагадаємо, раніше влада Києва висловилася про батьківські внески в садочках і пояснила, що робити в таких випадках і куди скаржитися.

Також ми писали про те, що перед цим у Запоріжжі розгорівся скандал у дитсадку, де дитині заборонили користуватися туалетним папером, бо мама малюка відмовилася здавати 1000 гривень на ремонт.

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