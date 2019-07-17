Премія Дарвіна: чоловік зірвався з вікна, намагаючись втекти від дружини і випити

Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

Потерпілий намагався спуститися вниз по мотузці з простирадло

У Київській області у Вишневому відбувся нестандартний випадок. Чоловік, якого дружина закрила будинку, спробував вибратися з квартири, але зірвався з багатоповерхівки. НП сталася в ЖК "Акварель". За інформацією в одній із соцмереж, потерпілого дружина закрила будинку, але його бажання випити виявилося сильнішим.

В результаті падіння у чоловіка діагностовано катотравма, політравма, переломи ніг, тазу, травматичний шок. Як повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua.

"Про чоловіка з РК АКВАРЕЛІ 2. "Чоловік хотів випити. Дружина закрила будинку. Бажання випити виявилося сильнішим...Зараз в Боярської лікарні". Катотравма, політравма, переломи ніг, тазу, травматичний шок і пі**єц. Нагадаємо, Премію Дарвіна в студію! Вишневе, Акварелі 2: Мужик намагався вилізти з связаным простирадлах впав, у важкому стані забрала швидка", - написали на сторінці.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Зараз чоловік у важкому стані, його забрала швидка допомога.

Фото: Місце НП (facebook.com/dtp.kiev.ua)

У коментарях користувачі не пошкодували потерпілого, а почали над ним жартувати.

То зовсім не мужик....)Якщо не алкаш, але захотілося, але не дозволили (не дай Бог)-простирадлом до батареї(запрещальщика) і в маркет! Прийшов, відв'язав! А головне-Живий і задоволений!Все по Фрейду!)

Імідж ніщо, спрага все.

не буде бухати

З дурнями в країні проблем немає. А кинути пити не пробував.

Посадять су#у! Довела до смерті мужика...

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Як ми раніше писали, в Києві сталось ПП з одним з тролейбусів. Транспортний засіб зламалося, ледве встигнувши виїхати з депо. Тролейбус зупинився, перекривши вулицю Максимовича в Голосіївському районі столиці.

до Речі, новий пішохідний міст у Києві знову опинився в центрі скандалу - після того, як 17 червня "мажор" на Mercedes шокував киян витівкою, проїхавшись по конструкції - сьогодні на пішохідно-велосипедний мосту помітили мотоцикліста зі своїм "залізним конем".