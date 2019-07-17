Премия Дарвина: мужчина сорвался из окна, пытаясь сбежать от жены и выпить

Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

Пострадавший пытался спуститься вниз по веревке из простынь

В Киевской области в Вишневом произошел нестандартный случай. Мужчина, которого закрыла жена дома, попытался выбраться из квартиры, но сорвался с многоэтажки. ЧП произошло в ЖК "Акварель". По информации в одной из соцсетей, пострадавшего жена закрыла дома, но его желание выпить оказалось сильнее.

В результате падения у мужчины диагностированы катотравма, политравма, переломы ног, таза, травматический шок. Как сообщается на странице dtp.kiev.ua.

"Про мужчину из ЖК АКВАРЕЛИ 2. "Мужчина хотел выпить. Жена закрыла дома. Желание выпить оказалось сильнее...Сейчас в Боярской больнице". Катотравма, политравма, переломы ног, таза, травматический шок и пи**ец. Напомним, Премию Дарвина в студию! Вишневое, Акварели 2: Мужик пытался вылезти по связаным простыням упал, в тяжелом состоянии, забрала скорая", - написали на странице.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Сейчас мужчина в тяжелом состоянии, его забрала скорая помощь.

Фото: Место ЧП (facebook.com/dtp.kiev.ua)

В комментариях пользователи не пожалели пострадавшего, а начали над ним шутить.

То совсем не мужик....)Если не алкаш, но захотелось, но не разрешили (не дай Бог)-простынкой к батарее(запрещальщика) и в маркет! Пришел, отвязал! А главное-Жив и доволен!Все по Фрейду!)

Имидж ничто - жажда все.

Больше не будет бухать

С дураками в стране проблем нет. А бросить пить не пробовал.

Посадят су#у! Довела до смерти мужика...

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Как мы ранее писали, в Киеве произшло ЧП с одним из троллейбусов. Транспортное средство сломалось, едва успев выехать из депо. Троллейбус остановился, перекрыв улицу Максимовича в Голосеевском районе столицы.

Кстати, новый пешеходный мост в Киеве снова оказался в центре скандала - после того, как 17 июня "мажор" на Mercedes шокировал киевлян выходкой, проехавшись по конструкции - сегодня на пешеходно-велосипедном мосту заметили мотоциклиста со своим "железным конем".