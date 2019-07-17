Премия Дарвина: мужчина сорвался из окна, пытаясь сбежать от жены и выпить

Пострадавший пытался спуститься вниз по веревке из простынь
В Киевской области в Вишневом произошел нестандартный случай. Мужчина, которого закрыла жена дома, попытался выбраться из квартиры, но сорвался с многоэтажки. ЧП произошло в ЖК "Акварель". По информации в одной из соцсетей, пострадавшего жена закрыла дома, но его желание выпить оказалось сильнее.
В результате падения у мужчины диагностированы катотравма, политравма, переломы ног, таза, травматический шок. Как сообщается на странице dtp.kiev.ua.
"Про мужчину из ЖК АКВАРЕЛИ 2. "Мужчина хотел выпить. Жена закрыла дома. Желание выпить оказалось сильнее...Сейчас в Боярской больнице". Катотравма, политравма, переломы ног, таза, травматический шок и пи**ец. Напомним, Премию Дарвина в студию! Вишневое, Акварели 2: Мужик пытался вылезти по связаным простыням упал, в тяжелом состоянии, забрала скорая", - написали на странице.
Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
Сейчас мужчина в тяжелом состоянии, его забрала скорая помощь.
Фото: Место ЧП (facebook.com/dtp.kiev.ua)
В комментариях пользователи не пожалели пострадавшего, а начали над ним шутить.
Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Как мы ранее писали, в Киеве произшло ЧП с одним из троллейбусов. Транспортное средство сломалось, едва успев выехать из депо. Троллейбус остановился, перекрыв улицу Максимовича в Голосеевском районе столицы.
Кстати, новый пешеходный мост в Киеве снова оказался в центре скандала - после того, как 17 июня "мажор" на Mercedes шокировал киевлян выходкой, проехавшись по конструкции - сегодня на пешеходно-велосипедном мосту заметили мотоциклиста со своим "железным конем".