ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Премия Дарвина: мужчина сорвался из окна, пытаясь сбежать от жены и выпить

STYLERЖизнь    17.07.2019 - 22:14
Премия Дарвина: мужчина сорвался из окна, пытаясь сбежать от жены и выпить
Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

Пострадавший пытался спуститься вниз по веревке из простынь

В Киевской области в Вишневом произошел нестандартный случай. Мужчина, которого закрыла жена дома, попытался выбраться из квартиры, но сорвался с многоэтажки. ЧП произошло в ЖК "Акварель". По информации в одной из соцсетей, пострадавшего жена закрыла дома, но его желание выпить оказалось сильнее.

В результате падения у мужчины диагностированы катотравма, политравма, переломы ног, таза, травматический шок. Как сообщается на странице dtp.kiev.ua.

"Про мужчину из ЖК АКВАРЕЛИ 2. "Мужчина хотел выпить. Жена закрыла дома. Желание выпить оказалось сильнее...Сейчас в Боярской больнице". Катотравма, политравма, переломы ног, таза, травматический шок и пи**ец. Напомним, Премию Дарвина в студию! Вишневое, Акварели 2: Мужик пытался вылезти по связаным простыням упал, в тяжелом состоянии, забрала скорая", - написали на странице.

Премия Дарвина: мужчина сорвался из окна, пытаясь сбежать от жены и выпить

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Сейчас мужчина в тяжелом состоянии, его забрала скорая помощь.

Премия Дарвина: мужчина сорвался из окна, пытаясь сбежать от жены и выпитьФото: Место ЧП (facebook.com/dtp.kiev.ua)

В комментариях пользователи не пожалели пострадавшего, а начали над ним шутить.

  • То совсем не мужик....)Если не алкаш, но захотелось, но не разрешили (не дай Бог)-простынкой к батарее(запрещальщика) и в маркет! Пришел, отвязал! А главное-Жив и доволен!Все по Фрейду!)
  • Имидж ничто - жажда все.
  • Больше не будет бухать
  • С дураками в стране проблем нет. А бросить пить не пробовал.
  • Посадят су#у! Довела до смерти мужика...

Премия Дарвина: мужчина сорвался из окна, пытаясь сбежать от жены и выпитьСкриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Как мы ранее писали, в Киеве произшло ЧП с одним из троллейбусов. Транспортное средство сломалось, едва успев выехать из депо. Троллейбус остановился, перекрыв улицу Максимовича в Голосеевском районе столицы.

Кстати, новый пешеходный мост в Киеве снова оказался в центре скандала - после того, как 17 июня "мажор" на Mercedes шокировал киевлян выходкой, проехавшись по конструкции - сегодня на пешеходно-велосипедном мосту заметили мотоциклиста со своим "железным конем". 

Умерла после липосакции: подробности странной трагедии в Киеве В Николаеве пьяные экс-нацгвардейцы избили "копа" (видео)
Новости Украины семьяинцидентмужчина
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь