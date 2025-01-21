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Прекрасные новости заставят эти знаки Зодиака прыгать от счастья

Таро-гороскоп на среду (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Представители четырех знаков Зодиака могут надолго запомнить эту среду, 22 января. Таро-гороскоп сулит им прекрасные новости и начало хорошего периода.

Какие знаки Зодиака будут прыгать от счастья уже в среду, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Водолей

22 января вам стоит отбросить все предрассудки, из-за которых вы не позволяли себе воплощать в жизнь свои мечты. Готовьтесь к хорошим новостям, они подарят вам веру в лучшее и помогут стряхнуть с себя пыль. Оставьте все плохое в прошлом, пора двигаться вперед.

Овен

Таро-гороскоп на среду сулит вам настоящий ураган радости и веселья. Прекрасные новости, которые готовит для вас этот день, едва ли оставят вас равнодушными. Начинайте строить новые цели и позвольте себе снова верить в чудеса.

Весы

22 января вы можете оказаться в очень интересной ситуации, которая поначалу может вас испугать. Однако страхи лишь собьют вас с правильного пути. Возьмите себя в руки и доведите эту историю до конца, наградой для вас станут фантастические новости.

Рак

Таро-гороскоп на среду сулит вам очень радостную новость. Вы можете услышать то, что заставит вас прыгать от счастья. Если же никто не поспешит вас обрадовать - почему бы не найти повод самостоятельно? Сделайте то, о чем так давно мечтали, удача будет на вашей стороне.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что сулит полный Таро-гороскоп на неделю.

Также читайте, кому пора готовиться к новым Кармическим Узлам.

Во время написания материала были использованы источники: Metro, Your Tango.

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