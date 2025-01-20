Таро-гороскоп на неделю. Кто получит редкий шанс изменить свою жизнь, а кому не избежать "черной полосы"

Новая неделя, которая начнется 20 января и завершится 26 января, будет удачной для Тельцов и Львов. В то же время Девы могут стать зависимыми от кого-то или чего-то, а Рыбам стоит быть более осторожными с принятием решений, чтобы не попасть в ловушку.

Что сулит Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro .

Овен

Для Овнов эта неделя будет наполнена эмоциональными начинаниями. Карта Таро, которая выпала вам, говорит о новых возможностях для любви и творческого самовыражения. Это отличное время для того, чтобы открыться новым отношениям или восстановить старые связи.

Телец

Для Тельцов наступает период, когда можно ожидать гармонии в финансовых и материальных вопросах. Возможно, вам предстоит оказать помощь кому-то или получить поддержку от других. Важно сохранять баланс в отношениях, чтобы не дать себе и другим почувствовать дисбаланс.

Близнецы

Для Близнецов эта неделя обещает быть временем перемен. Карта Таро указывает на цикличность событий - некоторые моменты могут неожиданно повернуться в вашу сторону. Не бойтесь использовать возможность, которая может появиться.

Рак

Для Раков период с 20 по 26 января может потребовать терпения и переосмысления ситуации. Возможно, вам предстоит сделать паузу и увидеть ситуацию под другим углом. Не торопитесь с решениями, подумайте над тем, что важно для вас.

Лев

Для Львов новая неделя принесет радость и уверенность в своих силах. Солнце символизирует успех, яркость и гармонию, так что вы будете на пике активности. Используйте эту энергию для реализации своих целей, как в личной жизни, так и в карьере.

Дева

Для Дев это время, когда нужно быть внимательными к соблазнам и искушениям. Карта Таро, которая выпала вам, предостерегает от того, чтобы не попасть в ловушку зависимостей или чрезмерных привязанностей. Освободитесь от всего, что вас ограничивает.

Весы

Весам предстоит сделать важный выбор на этой неделе. Карта Таро указывает на возможность принятия решения, которое окажет серьезное влияние на вашу жизнь. Будьте готовы к гармонии в отношениях, но также важно слушать свое сердце при принятии решений.

Скорпион

Для Скорпионов эта неделя может быть связана с чувством ограниченности или замкнутости. Карта Таро, которая выпала вам, говорит о том, что вы можете ощущать себя в ловушке, но важно понять, что многие из этих ограничений находятся в вашей голове. Постарайтесь выйти за рамки собственных страхов.

Стрелец

Стрельцам период с 20 по 26 января принесет возможности для проявления своих талантов и умений. Карта Таро указывает на то, что у вас есть все необходимые ресурсы для того, чтобы достичь своих целей. Вероятно, вы будете в центре внимания и сможете продемонстрировать свои способности.

Козерог

Для Козерогов эта неделя будет связана с укреплением позиций. Карта Таро символизирует власть, порядок и дисциплину. Это отличное время для того, чтобы проявить лидерские качества, укрепить свою репутацию и решить важные деловые вопросы.

Водолей

Для Водолеев эта неделя будет временем вдохновения и надежды. Карта Таро, которая выпала вам, символизирует веру в лучшее и достижение целей через личное развитие. Возможно, вы почувствуете, что находитесь на пути к исполнению своих мечт, главное - верить в себя.

Рыбы

Для Рыб на этой неделе возможны моменты неясности и неопределенности. Карта предупреждает о том, что вам нужно быть осторожными в принятии решений, так как реальность может быть не совсем такой, как кажется. Постарайтесь избегать иллюзий и доверяйте своему внутреннему голосу.