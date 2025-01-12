Кармические Узлы 2025-2026. Кому ждать проблем и к чему готовиться: важные советы астролога

Мало кто знает, но уже 12 января Кармические Узлы, которые способны существенно влиять на судьбы людей, меняют ось. А потому ближайшие полтора года могут стать началом сложного периода.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, кого ждут проблемы и сколько Кармические Узлы будут находиться в новом положении.

Что такое Кармические Узлы

"12 января 2025 года Лунные, или как их еще называют Кармические, Узлы перейдут на ось зодиакальных знаков Рыбы и Дева. И здесь они будут находиться до конца июля 2026 года", - рассказала астролог.

Для всех станут актуальными темы шестого и двенадцатого знаков Зодиака:

здоровье (физическое и ментальное)

тяжелый труд

внутренние инсайды

интуиция

психологизм

добровольное или вынужденное уединение

дальние путешествия

тайные интересы и увлечения

творчество.

"Эти две расчетные точки образуются в результате пересечения эклиптики и орбиты Луны: Восходящий Узел - впереди, по ходу Земли, Восточный - позади, точка пересечения орбит, которая уже в прошлом. В радиксе они размещены друг напротив друга. Восходящий (или Раху) Узел еще известен как "Голова Дракона", - пояснила Соловьева.

В этом положении, отметила эксперт, Луна, пересекая эклиптику, направляется вверх, в сторону Северного полюса Земли, поэтому этот Узел считается Северным. А Восточный (или Кету, "Хвост Дракона"), когда Луна направляется вниз, к Южному полюсу, считается Южным. И эти узлы очень важны, предупреждает астролог.

"Во-первых, на той зодиакальной оси, на которой они размещаются, происходят солнечные и лунные затмения, что обуславливает судьбоносность событий в эти периоды. В целом можно сказать, что ось Лунных Узлов - это вектор нашего развития. Во-вторых, Северный Узел в гороскопе говорит о цели, задачах нашей жизни. Он направляет к тому, чего надо достичь и чему надо научиться. Южный Узел показывает тот опыт, который человеку уже удалось получить. Таким образом они как бы отражают опыт души человека - прошлый и будущий", - рассказала Соловьева.

Кармические Узлы в 2025 году (иллюстрация: freepik.com)

Кого ждут Кармические Узлы

У каждого из нас, рассказала астролог, есть свои задачи и свой неоценимый багаж прошлого, которые можно проанализировать по индивидуальному радиксу. Однако общие тенденции при нахождении транзитных Узлов в тех или иных знаках мы чувствуем все сполна.

"Так, Овны и Весы проводили свои кармические отработки, начиная с июля 2023 года. Теперь эта эстафета торжественно переходит к Рыбам и Девам, у которых вскоре может начаться непростой период в жизни",- заявила эксперт.

Но эти Узлы также коснутся людей с другими знаками Зодиака. Вспомните, какие события происходили в вашей жизни в период с июня 2006 года по декабрь 2007 года включительно. Как пояснила астролог, если вы с тех пор не сменили кардинально место своего проживания, эти сферы могут снова у вас проиграться.

Из-за этого изменения "космической погоды" почти на полтора года следует отказаться от:

мелочности

излишнего рационализма

мнительности

скепсиса

карьеризма

подхалимства

бюрократизма

слишком пристального внимания к своему здоровью

погружения в ипохондрию.

"Надо преодолевать в себе язвительность и претензию на интеллектуальное превосходство. Необходимо избегать "коллекционирования" пустых и бесполезных знаний. Путь Восходящего Узла в Рыбах - развитие интуиции, гармоничное слияние с природой, с тонкими космическими ритмами, стремление выразить себя в искусстве. Девиз Северного Узла в Рыбах "Я верю", - рассказала Соловьева.

"Проблема двенадцатого знака Зодиака заключается в том, что из-за своей двойственности он может принять сторону низменных страстей, поддаться фобиям, страхам, маниям, чужому влиянию, а может осознать высшие истины и идти по пути этих идеалов, твердо веря в свое предназначение. Поэтому, несмотря на все трудности, мы должны довериться своей интуиции, сохранить веру в свои силы и правильность своего выбора. И мы получим то, во что верим", - резюмировала она.