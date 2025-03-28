Пройдет ли Украина в финал "Евровидения-2025" и кто победит: букмекеры обновили прогнозы

Стали известны новые прогнозы букмекеров относительно финалистов "Евровидения" и возможного победителя. Обновленные ставки свидетельствуют, что у Украины есть все шансы попасть в список финалистов конкурса.

Попадет ли Украина в финал "Евровидения": прогнозы букмекеров

По обновленным данным букмекеров, у группы Ziferblat есть все шансы попасть в финал международного песенного конкурса. Более того, в первом полуфинале им прогнозируют третье место.

А вот лидерскую позицию может занять Швеция, которую будет представлять KAJ с композицией "Bara bada bastu". На втором месте - Эстония, от имени которой будет выступать Tommy Cash с песней "Espresso macchiato".

Прогнозы букмекеров относительно первого полуфинала (скриншот)

Кто победит на "Евровидении-2025"

Обновленные прогнозы относительно десятки лидеров песенного конкурса свидетельствуют, что на конкурсе все еще может победить Швеция. Шансы группы KAJ составляют уже 77%, хотя около недели назад у них было 24%.

Второе место может занять Австрия. Певцу JJ с песней "Wasted Love" дают 75% на победу. Франция, которую будет представлять Louane с песней "Maman", может замкнуть тройку лидеров с шансами в 67%.

На четвертом - Израиль. Шансы певицы Yuval Raphael с песней "New Day Will Rise" оценивают в 65%. Пятерку лидеров закрывают Нидерланды. Артист Claude с треком "C'est La Vie" получил 64% от букмекеров.

Украина с вероятностью в 51% может оказаться на 7 месте. По предварительным прогнозам Ziferblat пророчили десятое место.

Кто попадет в десятку лидеров "Евровидения-2025" (скриншот)

Под каким номером выступит Украина на "Евровидении-2025"

Международный песенный конкурс будет проходить с 13 по 17 мая в городе Базель в Швейцарии. Группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" будет выступать под номером 5 в первом полуфинале. Артисты рады получить такой порядковый номер, поскольку "это идеальная золотая середина".

Напомним, ранее представители Украины на "Евровидении-2025" Ziferblat презентовали обновленную версию трека "Bird of Pray". В интервью РБК-Украина гитарист Валентин Лещинский рассказывал, что эта песня рассказывает о свободе, цикле жизни и надежде на счастливое будущее.

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