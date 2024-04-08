Samsung выпустит бюджетный смартфон, у которого будут такие же возможности, как у Galaxy S24

В октябре прошлого года был представлен смартфон Samsung Galaxy S23 FE с не самыми передовыми техническими характеристиками. Однако его последующая модель, Galaxy S24 FE, планирует повторить этот путь и предложить версии как с процессорами Snapdragon, так и с Exynos.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский блог Gizchina , посвященный новостям про Android.

Когда будет выпущен смартфон

Пользователь под ником "Connor/이콘어/Connor" передает информацию о заключении южнокорейской компанией Anapass контракта на поставку своего встроенного драйвера контроллера синхронизации (TED) для Galaxy S24 FE.

Он также утверждает, что выпуск смартфона планируется на этот летний период. Предположительно, это намекает на его возможное появление на следующем мероприятии Samsung Galaxy Unpacked, где также могут быть представлены Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Tab S10 и другие устройства.

Это означает, что Galaxy S24 FE может выйти всего через восемь месяцев после выпуска Galaxy S23 FE и через шесть месяцев после стандартной версии Galaxy S24. Однако Samsung также может просто показать смартфон на мероприятии и выпустить его позже в этом году.

По сути, Galaxy S23 FE можно рассматривать как отмененную версию Galaxy S22 FE. Следовательно, Galaxy S24 FE, вероятно, будет использовать самые передовые технологии, чтобы не уступать другим моделям, не имеющим маркировку Fe.

Что уже известно о Samsung Galaxy S24 FE

По своему дизайну, Galaxy S24 FE будет сохранять аналогичный внешний вид смартфонам серии Galaxy S24. Смартфон выйдет с 6,1-дюймовым дисплеем AMOLED, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и будет доступен с двумя вариантами хранения данных: 128 ГБ (UFS 3.1) и 256 ГБ (UFS 4.0). Аккумулятор емкостью 4 500 мА/ч поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт.

Согласно доступной информации, в отличие от предшественника, который оснащался чипами Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1 в зависимости от региона, Galaxy S24 FE будет работать только на собственном чипе Samsung.

Одним из главных преимуществ перед другими устройствами на базе Android в своем классе будет 7 лет обновлений операционной системы и патчей безопасности, аналогично флагманской линейке.