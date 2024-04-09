У Apple теперь конкурент. Samsung выпустила компьютер в стиле iMac
Samsung представила свой новый моноблок в Южной Корее под названием All-In-One Pro, который напоминает iMac. Этот настольный компьютер уже доступен для предварительного заказа.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий источник последних новостей Samsung SamMobile.
Характеристика устройства
Компьютер оснащен ультратонким металлическим корпусом, который имеет толщину всего 6,5 мм. Его дисплей размером 27 дюймов обладает 4K-разрешением, над ним установлена веб-камера для видеозвонков и конференций. Для видеосвязи также можно использовать камеру смартфона Samsung.
Внутри устройства установлен процессор Intel Core Ultra, который, по заявлению производителя, обеспечивает более высокую производительность, чем чип Intel Core i5 13-го поколения, используемый в прошлогоднем моноблоке компании.
Моноблок напоминает iMac (фото: SamMobile)
Объем оперативной памяти начинается с 16 ГБ. Среди портов имеются HDMI, пара USB Type-A, Ethernet и разъем для наушников 3,5 мм. Беспроводные коммуникации обеспечиваются Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E. Для высококачественного звука устройство оснащено 3D-динамиками, совместимыми с технологией Dolby Atmos.
Компьютер поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11 Home и рядом приложений и функций экосистемы Galaxy, включая автоматическое переключение наушников Buds и функцию быстрого обмена файлами Quick Share.
В комплекте с компьютером идут клавиатура и мышь, выполненные из металла и отличающиеся минималистичным дизайном. Клавиатура также имеет специальную клавишу для вызова Copilot.
Компьютер будет иметь ОС Windows 11 Home (фото: SamMobile)
Стоимость
Цена ПК составляет около 1 469 долларов (57 140 гривен), а открытые продажи в Южной Корее начнутся 22 апреля. Позже Samsung All-In-One Pro может появиться на других рынках.
Напомним, что Samsung выпустит бюджетный смартфон, у которого будут такие же возможности, как у Galaxy S24.
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