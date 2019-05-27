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Уподобання населення: на що українці витрачають велику частину грошей

STYLERЖиття    27.05.2019 - 10:37
Уподобання населення: на що українці витрачають велику частину грошей
Колаж РБК-Україна

Споживчі настрої українців знову коливаються

Споживчі настрої українців знову коливаються через політичний безлад у країні. Як ситуація в країні позначається на перевагах населення і що купують частіше, розповів сайт "Сегодня".

Згідно з дослідженнями цього року, індекс споживчих настроїв українців у березні 2019 року порівняно з лютим знизився на 1,7 пункту - до 65,3 за 200-бальною шкалою. А в квітні піднявся до 71,6, що показує явне коливання.

При цьому більшу частину своїх доходів українці витрачають на їжу та оплату комунальних послуг. До речі, в місті витрати на продовольчі товари та харчування поза домом становить 52,3% від усіх своїх витрат, а в сільській місцевості цей показник дорівнює 44,3%.

Нещодавно Державна служба статистики опублікувала дані про товарну структуру внутрішній торгівлі підприємств України за минулий 2018 рік. Самими популярними стали кондитерські вироби, молочна продукція, м'ясо птиці, ковбаса і сало, а також пиво.

Уподобання населення: на що українці витрачають велику частину грошейФото: (pixabay.com)

Цікаво відзначити, що в 2017 всі ці витрати становили в середньому на 3-5 млрд грн менше, ніж у 2018 році. Головною статтею витрат як були, так і залишаються фармацевтичні товари, які українці купили в минулому році на 65,5 млрд грн, що на 10,3 млрд грн більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, що МОЗ повідомило про небезпечні властивості популярного напою.

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До речі, українців очікують реформування системи дитячого харчування в навчальних закладах.

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