Уподобання населення: на що українці витрачають велику частину грошей

Колаж РБК-Україна

Споживчі настрої українців знову коливаються

Споживчі настрої українців знову коливаються через політичний безлад у країні. Як ситуація в країні позначається на перевагах населення і що купують частіше, розповів сайт "Сегодня".

Згідно з дослідженнями цього року, індекс споживчих настроїв українців у березні 2019 року порівняно з лютим знизився на 1,7 пункту - до 65,3 за 200-бальною шкалою. А в квітні піднявся до 71,6, що показує явне коливання.

При цьому більшу частину своїх доходів українці витрачають на їжу та оплату комунальних послуг. До речі, в місті витрати на продовольчі товари та харчування поза домом становить 52,3% від усіх своїх витрат, а в сільській місцевості цей показник дорівнює 44,3%.

Нещодавно Державна служба статистики опублікувала дані про товарну структуру внутрішній торгівлі підприємств України за минулий 2018 рік. Самими популярними стали кондитерські вироби, молочна продукція, м'ясо птиці, ковбаса і сало, а також пиво.

Фото: (pixabay.com)

Цікаво відзначити, що в 2017 всі ці витрати становили в середньому на 3-5 млрд грн менше, ніж у 2018 році. Головною статтею витрат як були, так і залишаються фармацевтичні товари, які українці купили в минулому році на 65,5 млрд грн, що на 10,3 млрд грн більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, що МОЗ повідомило про небезпечні властивості популярного напою.

Також МОЗ розвіяв міфи про здорове харчування.

До речі, українців очікують реформування системи дитячого харчування в навчальних закладах.