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Предпочтения населения: на что украинцы тратят большую часть денег

STYLERЖизнь    27.05.2019 - 10:37
Предпочтения населения: на что украинцы тратят большую часть денег
Коллаж РБК-Украина

Потребительские настроения украинцев снова колеблются

Потребительские настроения украинцев снова колеблются из-за политической неразберихи в стране. Как ситуация в стране сказывается на предпочтениях населения и что покупают чаще, рассказал сайт "Сегодня".

Согласно исследованиям этого года, индекс потребительских настроений украинцев в марте 2019 года по сравнению с февралем снизился на 1,7 пункта - до 65,3 по 200-балльной шкале. А в апреле поднялся до 71,6, что показывает явное колебание.

При этом большую часть своих доходов украинцы тратят на еду и оплату коммунальных услуг. К слову, в городе траты на продовольственные товары и питание вне дома составляет 52,3% от всех своих трат, а в сельской местности этот показатель равняется 44,3%. 

Недавно Государственная служба статистики опубликовала данные о товарной структуре внутренний торговли предприятий Украины за прошлый 2018 год. Самыми покупаемыми стали кондитерские изделия, молочная продукция, мясо птицы, колбаса и сало, а также пиво.

Предпочтения населения: на что украинцы тратят большую часть денегФото: (pixabay.com)

Интересно отметить, что в 2017 все эти траты составляли в среднем на 3–5 млрд грн меньше, нежели в 2018 году. Главной статьей расходов как были, так и остаются фармацевтические товары, которые украинцы купили в прошлом году на 65,5 млрд грн, что на 10,3 млрд грн больше, чем годом ранее. 

Напомним, что МОЗ сообщило об опасных свойствах популярного напитка.

Также МОЗ развеял мифы про здоровое питание.

К слову, украинцев ожидают реформирования системы детского питания в учебных учреждениях.

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