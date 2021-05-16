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Свята і вихідні в червні 2021: з'явився календар важливих дат

Автор: Світлана Мащенко

У червні 2021 нас чекають додаткові вихідні, а також ряд важливих і цікавих свят. Трійця, День Конституції, День захисту дітей, День молоді - і багато інших значущих дат.

Читайте далі в нашому матеріалі скільки ми будемо відпочивати в перший місяць літа і які важливі дні нас чекають попереду

Кількість вихідних та робочих днів у червні 2021

Всього в червні буде 30 календарних днів, з них 20 - робочих і 10 - вихідних, причому по три вихідних поспіль буде в останні два тижні місяця. Це пов'язано зі святкуванням Трійці 20 червня і Днем Конституції 28-го числа.

Вихідними днями в Україні будуть такі числа: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27, 28 червня.

Колаж РБК-Україна: Календар робочих і вихідних днів у червні 2021

Всі свята червня 2021

  • 1 червня - День захисту дітей
  • 4 червня - Міжнародний день невинних дітей-жертв агресії; День господарських судів.
  • 5 червня - Всесвітній день навколишнього середовища.
  • 6 червня - День журналіста; День працівників водного господарства; День працівників місцевої промисловості.
  • 8 червня - Всесвітній день океанів.
  • 9 червня - Міжнародний день друзів.
  • 12 червня - День працівників фондового ринку.
  • 13 червня - День працівників легкої промисловості.
  • 14 червня - Всесвітній день донора.
  • 17 червня - Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою.
  • 18 червня - День дільничного інспектора поліції.
  • 20 Червня - День медичного працівника.
  • 20 Червня - Трійця; Всесвітній день біженців.
  • 22 червня - День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні.
  • 23 червня - День державної служби ООН; День державної служби України.
  • 25 червня - День митної служби України.
  • 26 червня - Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур; Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу.
  • 27 червня - День молоді.
  • 28 червня - День Конституції України.

Раніше ми писали про всі православні свята травня 2021.

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