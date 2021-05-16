Свята і вихідні в червні 2021: з'явився календар важливих дат

У червні 2021 нас чекають додаткові вихідні, а також ряд важливих і цікавих свят. Трійця, День Конституції, День захисту дітей, День молоді - і багато інших значущих дат.
Читайте далі в нашому матеріалі скільки ми будемо відпочивати в перший місяць літа і які важливі дні нас чекають попереду
Кількість вихідних та робочих днів у червні 2021
Всього в червні буде 30 календарних днів, з них 20 - робочих і 10 - вихідних, причому по три вихідних поспіль буде в останні два тижні місяця. Це пов'язано зі святкуванням Трійці 20 червня і Днем Конституції 28-го числа.
Вихідними днями в Україні будуть такі числа: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27, 28 червня.
Колаж РБК-Україна: Календар робочих і вихідних днів у червні 2021
Всі свята червня 2021
1 червня - День захисту дітей
4 червня - Міжнародний день невинних дітей-жертв агресії; День господарських судів.
5 червня - Всесвітній день навколишнього середовища.
6 червня - День журналіста; День працівників водного господарства; День працівників місцевої промисловості.
8 червня - Всесвітній день океанів.
9 червня - Міжнародний день друзів.
12 червня - День працівників фондового ринку.
13 червня - День працівників легкої промисловості.
14 червня - Всесвітній день донора.
17 червня - Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою.
18 червня - День дільничного інспектора поліції.
20 Червня - День медичного працівника.
20 Червня - Трійця; Всесвітній день біженців.
22 червня - День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні.
23 червня - День державної служби ООН; День державної служби України.
25 червня - День митної служби України.
26 червня - Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур; Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу.