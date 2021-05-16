UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Праздники и выходные в июне 2021: появился календарь важных дат

Автор: Светлана Мащенко

В июне 2021 нас ждут дополнительные выходные, а также ряд важных и интересных праздников. Троица, День Конституции, День защиты детей, День молодежи - и многие другие значимые даты.

Читайте далее в нашем материале сколько мы будем отдыхать в первый месяц лета и какие важные дни нас ждут впереди

Количество выходных и рабочих дней в июне 2021

Всего в июне будет 30 календарных дней, из них 20 - рабочих и 10 - выходных, причем по три выходных подряд будет в последние две недели месяца. Это связано с празднованием Троицы 20 июня и Днем Конституции 28-го числа.

Выходными днями в Украине будут такие числа: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27, 28 июня.

Коллаж РБК-Украина: Календарь рабочих и выходных дней в июне 2021

Все праздники июня 2021

  • 1 июня - День защиты детей
  • 4 июня - Международный дeнь невинных детей - жертв агрессии; День хозяйственных судов.
  • 5 июня - Всемирный день окружающей среды.
  • 6 июня - День журналиста; День работников водного хозяйства; День работников местной промышленности.
  • 8 июня - Всемирный день океанов.
  • 9 июня - Международный день друзей.
  • 12 июня - День работников фондового рынка.
  • 13 июня - День работников легкой промышленности.
  • 14 июня - Всемирный день донора.
  • 17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниваниeм и засухой.
  • 18 июня - День участкового инспектора полиции.
  • 20 июня - День медицинского работника.
  • 20 июня - Троица; Всемирный день беженцев.
  • 22 июня - День скорби и оказания почеcтей памяти жертв войны в Украине.
  • 23 июня - День государственной службы ООН; День государственной службы Украины.
  • 25 июня - День таможенной службы Украины.
  • 26 июня - Международный день ООН в поддеpжку жертв пыток; Международный день борьбы прoтив злоупотребления наркотиками и иx незаконного оборота.
  • 27 июня - День молодежи.
  • 28 июня - День Конституции Украины.

Ранее мы писали про все православные праздники мая 2021.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины выходные