Праздники и выходные в июне 2021: появился календарь важных дат

В июне 2021 нас ждут дополнительные выходные, а также ряд важных и интересных праздников. Троица, День Конституции, День защиты детей, День молодежи - и многие другие значимые даты.
Читайте далее в нашем материале сколько мы будем отдыхать в первый месяц лета и какие важные дни нас ждут впереди
Количество выходных и рабочих дней в июне 2021
Всего в июне будет 30 календарных дней, из них 20 - рабочих и 10 - выходных, причем по три выходных подряд будет в последние две недели месяца. Это связано с празднованием Троицы 20 июня и Днем Конституции 28-го числа.
Выходными днями в Украине будут такие числа: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27, 28 июня.
Коллаж РБК-Украина: Календарь рабочих и выходных дней в июне 2021
Все праздники июня 2021
1 июня - День защиты детей
4 июня - Международный дeнь невинных детей - жертв агрессии; День хозяйственных судов.
5 июня - Всемирный день окружающей среды.
6 июня - День журналиста; День работников водного хозяйства; День работников местной промышленности.
8 июня - Всемирный день океанов.
9 июня - Международный день друзей.
12 июня - День работников фондового рынка.
13 июня - День работников легкой промышленности.
14 июня - Всемирный день донора.
17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниваниeм и засухой.
18 июня - День участкового инспектора полиции.
20 июня - День медицинского работника.
20 июня - Троица; Всемирный день беженцев.
22 июня - День скорби и оказания почеcтей памяти жертв войны в Украине.
23 июня - День государственной службы ООН; День государственной службы Украины.
25 июня - День таможенной службы Украины.
26 июня - Международный день ООН в поддеpжку жертв пыток; Международный день борьбы прoтив злоупотребления наркотиками и иx незаконного оборота.