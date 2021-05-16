Праздники и выходные в июне 2021: появился календарь важных дат

Количество выходных и рабочих дней в июне 2021

Всего в июне будет 30 календарных дней, из них 20 - рабочих и 10 - выходных, причем по три выходных подряд будет в последние две недели месяца. Это связано с празднованием Троицы 20 июня и Днем Конституции 28-го числа.

Выходными днями в Украине будут такие числа: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27, 28 июня.

Коллаж РБК-Украина: Календарь рабочих и выходных дней в июне 2021

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