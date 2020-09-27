Свята і вихідні дні в жовтні 2020: повний список

У жовтні українці отримають один додатковий вихідний
У жовтні 2020 року буде 21 робочий день і 10 вихідних, у тому числі й один додатковий вихідний 14 жовтня в честь Дня захисника України. У цьому році він випадає на середу.
Крім того, у жовтні українці будуть відзначати такі свята та пам'ятні дати:
1 жовтня - Міжнародний день людей похилого віку
2 жовтня - Міжнародний день ненасилля
4 жовтня - Всесвітній тиждень космосу
4 жовтня - Всесвітній день тварин
4 жовтня - Всесвітній день учителів
5 жовтня - Міжнародний день архітектора
5 жовтня - Міжнародний день лікаря
6 жовтня - День працівників освіти
8 жовтня - День юриста
9 жовтня - Всесвітній день пошти
9 жовтня - День рієлтора
10 жовтня - Всесвітній день психічного здоров'я
10 жовтня - День працівників стандартизації та метрології
10 жовтня - Європейський день боротьби проти смертної кари
11 жовтня - День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби
11 жовтня - День художника
12 жовтня - День кадрового працівника
14 жовтня - День захисника України
14 жовтня - День Українського козацтва
14 жовтня - Покров Пресвятої Богородиці
15 жовтня - Всесвітній день сільської жінки
15 жовтня - Міжнародний день білої тростини
15 жовтня - Міжнародний день кредитних спілок
16 жовтня - Всесвітній день продовольства
16 жовтня - День анестезіолога
17 жовтня - Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів
17 жовтня - День працівників целюлозно-паперової промисловості
18 жовтня - День працівників харчової промисловості
20 жовтня - Всеукраїнський день боротьби проти захворювання раком молочної залози
23 жовтня - День рекламіста (День працівників реклами)
24 жовтня - Всесвітній день інформації про розвиток
24 жовтня - День Організації Об'єднаних Націй
24 - 30 жовтня - Тиждень роззброєння
25 жовтня - День маркетолога
25 жовтня - День автомобіліста і дорожника
28 жовтня - День визволення України від фашистських загарбників
29 жовтня - День працівників служби позавідомчої охорони
31 жовтня - Міжнародний день Чорного моря
Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україні відзначають День вихователя і які є традиції цього свята.
А також ми повідомляли про те, як буде виглядати головна ялинка країни в цьому році.