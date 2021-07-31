Свята і вихідні в серпні 2021: що будемо відзначати і скільки відпочивати
У серпні українці отримають додаткові вихідні дні у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності 24 серпня. Понеділок 23 серпня переноситься на суботу, 28 серпня. Українці відпочиватимуть 4 дні поспіль – з 21 по 24 серпня.
Які ще важливі свята відзначатимуться в серпні – читайте в нашому матеріалі нижче.
Робочі та вихідні дні в серпні 2021
У серпні буде 21 робочий і 10 вихідних днів. Вихідними днями в серпні стануть: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.
Календар свят у серпні 2021
1 серпня День інкасатора
1 серпня День клоуна, День притулків собак
1 серпня День Повітряних сил Збройних Сил України
2 серпня День аеромобільних військ
3 серпня День кавуна
4 серпня День поліції
4 серпня День народження шампанського
4 серпня День спелеолога
5 серпня Міжнародний день світлофора
6 серпня Міжнародний день боротьби за заборону ядерної зброї
7 серпня День холостяка
8 серпня День військ зв'язку Збройних Сил України
8 серпня День працівників ветеринарної медицини
8 серпня День будівельника
8 серпня Міжнародний день альпінізму
8 серпня Всесвітній день кішок
9 серпня Міжнародний день корінних народів світу
10 серпня День ліні
12 серпня Міжнародний день молоді
12 серпня Всесвітній день слонів
13 серпня Міжнародний день лівшів
14 серпня Всесвітній день ящірок
15 серпня День археолога
15 серпня День пам'яті Віктора Цоя
19 серпня День пасічника
19 серпня Всесвітній день гуманітарної допомоги
19 серпня Всесвітній День Фотографії
20 серпня Всесвітній день ліні
21 серпня Всесвітній день безпритульних тварин
21 серпня Міжнародний день пам'яті та поминання жертв тероризму
21 серпня Міжнародний день без косметики та макіяжу
23 серпня День Державного Прапора України
24 серпня День Незалежності України
24 серпня Міжнародний день дивної музики
28 серпня День авіації України
28 серпня День далекобійника
29 серпня День шахтаря
29 серпня Міжнародний день дій проти ядерних випробувань
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які церковні свята відзначатимемо в серпні 2021.