Свята і вихідні в серпні 2021: календар найважливіших дат
У серпні 2021 українці відпочиватимуть довше, ніж зазвичай, завдяки святкуванню Дня Незалежності. Правда, додатковий вихідний день доведеться відпрацювати.
Читайте в нашому матеріалі нижче, скільки вихідних і святкових днів буде в останній місяць літа.
Крім 30-річчя незалежності України, яке ми відсвяткуємо 24 серпня, нас чекає також святкування Дня державного прапора України, 23 серпня.
Останній місяць літа буде багатий і релігійними святами - зокрема, ми будемо відзначати Три Спаса - Медовий, Яблучний і Горіховий.
Кількість вихідних та робочих днів у серпні 2021
У серпні в Україні буде 21 робочий і 10 вихідних днів.
З 21 по 24 серпня будуть неробочими, правда, за понеділок 23-е доведеться відпрацювати в суботу, 28-го числа.
Вихідними днями в серпні стануть: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.
Колаж РБК-Україна: календар на серпень 2021
Всі свята в серпні 2021:
- 1 серпня - День інкасатора; День Повітряних сил Збройних сил України
- 2 серпня - Ільїн день; День аеромобільних військ
- 5 серпня - Міжнародний день світлофора
- 8 серпня - День військ зв'язку Збройних сил України; День працівників ветеринарної медицини; День будівельника
- 9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу
- 12 серпня - Міжнародний день молоді
- 14 серпня - Медовий спас; Початок Успенського посту
- 15 серпня - День археолога
- 19 серпня - Яблучний спас; Преображення Господнє; день пасічника
- 23 серпня - День Державного Прапора України
- 24 серпня - День Незалежності України
- 27 серпня - Горіховий (Хлібний) Спас; Закінчення Успенського посту
- 28 серпня - День авіації України; День далекобійника
- 29 серпня - День шахтаря
Раніше ми писали про всі традиції, звичаї та обряди дня Петра і Павла, який ми відзначатимемо вже 12 липня.