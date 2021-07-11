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Свята і вихідні в серпні 2021: календар найважливіших дат

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Неділя 11 липня 2021 07:30
Свята і вихідні в серпні 2021: календар найважливіших дат Фото: Свята і вихідні в серпні 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

У серпні 2021 українці відпочиватимуть довше, ніж зазвичай, завдяки святкуванню Дня Незалежності. Правда, додатковий вихідний день доведеться відпрацювати.

Читайте в нашому матеріалі нижче, скільки вихідних і святкових днів буде в останній місяць літа.

Крім 30-річчя незалежності України, яке ми відсвяткуємо 24 серпня, нас чекає також святкування Дня державного прапора України, 23 серпня.

Останній місяць літа буде багатий і релігійними святами - зокрема, ми будемо відзначати Три Спаса - Медовий, Яблучний і Горіховий.

Кількість вихідних та робочих днів у серпні 2021

У серпні в Україні буде 21 робочий і 10 вихідних днів.

З 21 по 24 серпня будуть неробочими, правда, за понеділок 23-е доведеться відпрацювати в суботу, 28-го числа.

Вихідними днями в серпні стануть: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.

Свята і вихідні в серпні 2021: календар найважливіших дат

Колаж РБК-Україна: календар на серпень 2021

Всі свята в серпні 2021:

  • 1 серпня - День інкасатора; День Повітряних сил Збройних сил України
  • 2 серпня - Ільїн день; День аеромобільних військ
  • 5 серпня - Міжнародний день світлофора
  • 8 серпня - День військ зв'язку Збройних сил України; День працівників ветеринарної медицини; День будівельника
  • 9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу
  • 12 серпня - Міжнародний день молоді
  • 14 серпня - Медовий спас; Початок Успенського посту
  • 15 серпня - День археолога
  • 19 серпня - Яблучний спас; Преображення Господнє; день пасічника
  • 23 серпня - День Державного Прапора України
  • 24 серпня - День Незалежності України
  • 27 серпня - Горіховий (Хлібний) Спас; Закінчення Успенського посту
  • 28 серпня - День авіації України; День далекобійника
  • 29 серпня - День шахтаря

Раніше ми писали про всі традиції, звичаї та обряди дня Петра і Павла, який ми відзначатимемо вже 12 липня.

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