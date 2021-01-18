Хрещення 2021: список локацій для пірнання в ополонку в Києві

Хрещення 2021 в Києві (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні діє посилений карантин до 25 січня. У зв'язку з цим скупатися в ополонці в Києві буде дуже складно, оскільки місця для купання організовуватися не будуть.

На Водохреща 19 січня християни відзначають свято традиційним купанням в ополонці. Вважається, що освячена вода знімає всі гріхи та дає сильний імунітет та здоров'я. Цей звичай не церковний, а народний. Він з'явився в Україні наприкінці 20 століття. Де мешканці та гості столиці зможуть скупатися в ополонці, розповіли в матеріалі УНІАН.

"У зв'язку з карантинними обмеженнями заходи на водних об'єктах з нагоди Водохреща 19 січня 2021 проводитися не будуть, місця для купання не будуть облаштовуватися", - повідомили у київському комунальному підприємстві "Плесо". Комунальні служби закликали українців не збиратися на набережних, щоб уникнути зараження.

Однак у кількох місцях чергуватимуть рятувальники, оскільки для багатьох українців традиційне занурення у воду на Водохреща є обов'язковим.

Гідропарк

Біля каплиці Хрещення Господнього щороку проходять водохресні купання. Це місце дуже популярне серед киян, тому там 19 січня чергуватимуть рятувальники та аварійно-рятувальна водолазна служба. Поруч є кабінки для переодягання і скупатися можна безкоштовно.

Оболонська набережна

Найпопулярніше місце для купання біля Свято-Покровського собору. У 2021 році тут не будуть вирубувати ополонку через погоду. Але напевно охочих скупатися тут можна буде побачити.

Центр розваг "Х-парк"

У парку "Муромець" буде проводитися фестиваль МоржиFest. Тут всі охочі зможуть зануритися і будуть обладнані зони для переодягання та кафе.

Дніпровська набережна

Біля Храму Святого Благовірного князя Ярослава Мудрого, перед Йорданським хрестом зможуть скупатися всі охочі.

Голосіївський парк

Обладнана купіль знаходиться біля Свято-Покровського Голосіївського монастиря.

Парк "Феофанія"

На території парку місця для купання будуть працювати з 8 ранку, також будуть організовані місця для підігріву і гарячі напої. Для дорослих вхід – 30 гривень, для дітей – 10 гривень.

Озеро Тельбін

Біля храму Різдва Христового на Березняках буде освячено церквою місце для купання, в якому всі охочі зможуть зануритися.

Мамаєва Слобода

У цьому парку можна буде скупатися за козацьким звичаєм. До 10.00 вхід на територію парку безкоштовний, після – 120 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці дали рекомендації, як зануритися в ополонку і не захворіти.

А також розповідали про те, що лікарі дали рекомендації про те, як занурюватися в ополонку тим, хто перехворів на коронавірус.