Свято сильних і мужніх: в Україні відзначають День Сухопутних військ (відео)

День Сухопутних військ України відзначається щорічно 12 грудня з 1997-го - в цей день військовослужбовці самого значущого та численного підрозділу армії приймають вітання за службу і захист країни. Дата не є додаткових вихідних в календарі.

З нагоди свята командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко побажав бійцям здоров'я, миру, благополуччя та успіхів у ратній праці на благо вільної України. Про це йдеться в повідомленні прес-цента ООС на сторінці в Facebook.

Офіцер зазначив, що сухопутні війська є головним носієм бойової могутності держави.

"За своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань, вони відіграють вирішальну роль у захисті Батьківщини, як у мирний, так і воєнний час. За чисельністю вони складають майже половину Збройних Сил України. День Сухопутних військ України це свято сильних і мужніх людей, справжніх патріотів своєї країни, її надійних захисників. Це день тих людей, які сьогодні боронять свободу, незалежність і спокій всієї країни", - сказав Кравченко.

Також у штабі показали вражаюче відео, на якому показани бойові будні українських військових та їх щоденні подвиги на фронті.

Відео: День Сухопутних військ України 12 грудня - у штабі ООС привітали військових

Сухопутні війська виконують функції забезпечення миру і національної безпеки, протидії та захисту від зовнішніх загроз, а також беруть участь у територіальній обороні держави, ведуть розвідку, виконують завдання з ліквідації наслідків НС

Крім того, бійці сухопутних військ беруть участь у міжнародних миротворчих операціях у складі місії ООН.

Відео: День Сухопутних військ України 12 грудня

Після здобуття незалежності, Веровная Рада 6 грудня 1991 року схвалила закони "Про оборону України" та "Про Збройні Сили України", в яких проголошувалося створення збройних сил країни. Того ж дня було затверджено текст військової присяги, яку склав перший міністр оборони України Костянтин Морозов в залі парламенту.

Україна отримала після розпаду СРСР одну з найсильніших армій у світі, чисельність якої налічувала 780 тисяч осіб, 6500 танків, 7 тисяч бойових броньованих машин, 7200 артилерійських систем, 900 вертольотів і 2500 одиниць тактичної ядерної зброї.

30 грудня 1991 року, під час першої зустрічі глав держав щойно утвореного СНД, президент України Леонід Кравчук заявив, що з 3 січня 1992 року всі війська, які дислокуються на території України, будуть приводитися до добровільної присяги на вірність народу України.

Саме свято було засновано згідно з указом президента України "Про День Сухопутних військ України" від 18 жовтня 1997 р. № 1167/97., "враховуючи заслуги Сухопутних військ України, як найбільш численного виду Збройних сил України у забезпеченні обороноздатності держави".

День Сухопутних військ України (Ілюстративне фото: flickr.com/ministryofdefenceua)

В 2019 році в Збройних силах була створена 61-а окрема піхотна єгерська бригада - перша єгерська бригада, спеціалізована на веденні бойових дій в лісистій і болотистій місцевості.

До складу сухопутних військ входять механізовані і танкові війська, ракетні війська і артилерія, армійська авіація, аеромобільні війська, війська протиповітряної оборони.

Командування сухопутними військами розподілено по п'яти регіонах: "Захід", "Схід", "Південь", "Північ", "Крим". Незважаючи на те, що у кожного підрозділу СВ є своє професійне свято, Головнокомандувач ЗСУ ініціював встановлення єдиного свята для зміцнення військового братства.