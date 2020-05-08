ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

День пам'яті і примирення: чому червоний мак замінив георгіївську стрічку

STYLERЖиття    08.05.2020 - 10:04
День пам'яті і примирення: чому червоний мак замінив георгіївську стрічку
Історія червоного маку, як символу свята (колаж РБК-Україна)

Червоний мак став символом свята День пам'яті і примирення

День пам'яті і примирення відзначається в Україні 8 травня. У цей день багато країн світу святкують день остаточної перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 8 травня 1945 року о 23:01 Антигітлерівська коаліція ратифікувала "Акт про беззастережну капітуляцію" збройних сил нацистської Німеччини. Сам Акт був підписаний у Німеччині 7 травня. Чому на зміну георгіївській стрічці, яка зараз заборонена в Україні, прийшла квітка червоного маку, читайте в матеріалі Styler.

Історія червоного маку

Символ цієї весняної квітки вперше з'явився в 1915 році, коли канадський лікар Джон Мак-Крей написав вірш під назвою "У полі Фландрії". У поезії розповідалося про червоні маки, які зацвіли на військових могилах.

Американська гуманістка Міона Майкл надихнулася віршем і вирішила прикрасити цією квіткою свій одяг в ім'я вшанування пам'яті загиблих бійців.

У 1920 році Американський легіон затвердив маки як офіційний символ.

У 1921 році їх помістили на емблему Королівського Британського легіону. Тепер щороку в країні відбувається акція на підтримку ветеранів.

Кожен благодійник отримує червоний паперовий мак і прикрашає ним свій одяг. Це стало традицією на всій території колишньої Британської імперії. Таким чином вшановують пам'ять загиблих у всіх збройних конфліктах з 1914-го року.

Чому червоний мак став символом свята в Україні

З 2014 року символом Дня примирення та Дня перемоги в Україні стала квітка маку. Це міжнародний символ пам'яті жертв усіх військових і цивільних збройних конфліктів. Саме у 2014 році в Українському інституті національної пам'яті попросили всіх українців 8 травня прикрасити одяг червоним маком. Зображення цієї квітки є своєрідною алюзією: з одного боку, вона уособлює квітку маку, з іншого - кривавий слід від кулі.

Так, на зміну радянському символу - георгіївській стрічці, прийшов червоний мак. Його рекомендують прикріплювати до одягу з лівого боку, ближче до серця.

Нагадаємо, що 15 червня 2017 року набрати чинності закон про заборону виготовлення та пропаганди георгіївської стрічки. Згідно із законом, "пропагандою" георгіївської стрічки є її публічне використання, демонстрація, носіння, а також поширення стрічки або її зображення. За носіння георгіївської стрічки загрожує штраф до двох з половиною тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим відрізняються День перемоги і День пам'яті і примирення.

День пам'яті і примирення 8 травня: привітання в малюнках і віршах День пам'яті та День перемоги: коли святкувати і чим відрізняються ці дати
Новини України День памяти и примерения
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся