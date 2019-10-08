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Свято 8 жовтня: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

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Сьогодні день преставлення преподобного Сергія, ігумена Радонезького

Яке сьогодні свято. 8 жовтня православні згадують про преставлення преподобного Сергія, ігумена Радонежського. Його називають чудотворцем. Він також є покровителем всіх стражденних.

Преподобний Сергій Радонезький народився в 1314 році в сім'ї бояр Кирила і Марії. З раннього віку Сергій хотів присвятити все своє життя служінню Богу.

Він ніколи не проводив час у неробстві. Весь свій час він присвячував молитвам, псалмам і читання божественних книг. Єдиним бажанням Сергія Радонезького було спасіння власної душі.

Сергій Радонезький (фото з відкритих джерел)

Що відзначають 8 жовтня

Сьогодні в Україні юристи відзначають своє професійне свято. Крім того, в цей день потрібно вітати всіх Сергіїв.

Прикмети в цей день

  • Якщо 8 жовтня хороша погода, то вона триватиме три тижні.
  • Якщо перший сніг випаде на Сергія Радонезького, то зима настане через 40 днів.
  • Якщо перший сніг буде сухим, значить, літо буде хорошим.
  • Прийшов Сергій - рубай капусту.

У цей день рубали капусту (фото: pixabay.com)

Що робили селяни в цей день

З початком перших заморозків селяни намагалися засолити капусту. Її шинкувати і квасили цілими качанами.

Крім того, у людей був ще звичай забивати курей в цей день для продажу.

В ті часи курячий бульйон був одним з найбільш доступних та ефективних "ліків", за допомогою яких лікували простудні та інші захворювання.

Селянські урочистості обов'язково включали в себе страви, приготовані на основі курячого м'яса.

Раніше ми писали про те, скільки будуть відпочивати українці в жовтні.

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