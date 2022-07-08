Свято 8 липня: чому цей день особливий, головні прикмети, у кого іменини

Князь Петро жив у Муромі в XII столітті. Він хворів на проказу. Одного разу йому приснилося, що селянська дівчина Февронія зцілила його за допомогою цілющих трав. Петро відшукав її в рязанських землях. Після зцілення він взяв за дружину свою рятівницю. Пара прожила в мирі та злагоді до старості.



У похилих роках вони прийняли таїнство чернечого постригу і попросили Бога померти в один день. Петро і Февронія померли 8 липня (25 червня за старим стилем) 1228 року. Їх тіла розмістили в різних обителях, але на наступний ранок вони опинилися разом.



Петра і Февронію канонізували в лик святих в 1547 році. Вони стали покровителями сім'ї. Це свято буквально просякнутий любов'ю і сімейними цінностями. Закоханим і подружнім парам рекомендується якомога більше часу проводити разом. Особливо це буде корисно тим, у кого останнім часом часто трапляються непорозуміння і сварки.

Святим Петру і Февронії моляться про любов і сім'ю. Роблять це як вільні люди, які ще тільки мріють знайти свою другу половинку, так і ті, хто знаходяться в парі, хочуть захистити свою любов.

Свята Февронія вважається цілителькою, вона змогла вилікувати свого чоловіка, князя Петра, від важкої хвороби. Тому їй моляться про позбавлення від тих чи інших недуг.

Що не можна сьогодні робити

Сваритися з близькими.

Розповідати про сни.

Головні прикмети цього дня

Погода в цей день визначить погоду на найближчі 40 днів.

Якщо помолитися перед іконою святих Петра і Февронії, то сім'ю чекатиме благополуччя і щасливе життя.

Якщо 8 липня посвататися, то майбутня сім'я буде міцною і дружною.

У День Петра і Февронії можна просити у святих здоров'я і благополуччя для своїх дітей.

Хто проведе цей день в турботах пліч о-пліч з чоловіком, у того достаток і лад буде в сім'ї.

Видно рибу біля поверхні і вона вистрибує – найближчими днями погода буде сирою.

Хто відзначає іменини

8 липня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Давид, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Теодор, Федір, Февронія, Єфросинія, Лівія, Федора.