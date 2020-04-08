Свято 8 квітня: що категорично не можна робити, всі прикмети

В цей день всі православні вшановують пам'ять Благовісту Гавриїла
Яке сьогодні свято. 8 квітня 2020 року православна церква вшановує пам'ять Благовіста Гавриїла. Цей день вважається своєрідним продовженням минулого Благовіщення, бо дуже важливий для людей.
Архангел Гавриїл приніс Діві Марії Благу звістку про те, що вона приведе в цей світ Спасителя, Сина Божого. За це архангела в народі прозвали Благовістом - тим, хто приніс Благу Звістку. Тому День Благовісту за важливістю практично не поступається Благовіщенню.
Прийнято молитися архангелу Гавриїлу. Він вважався одним із самих великих воїнів Небесного воїнства, захисником і покровителів всіх, хто попросив ангельської допомоги.
Це свято шанується практично так само, як і Благовіщення, тому прикмети на 8 квітня не можна ігнорувати - вони мають дуже важливе значення.
Іменинники – Алла, Анна (Ганна), Василь, Гаврило, Лариса.
Раніше ми писали про те, які свята і вихідні дні чекають на українців у квітні.