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Свято 8 квітня: що категорично не можна робити, всі прикмети

STYLERЖиття    08.04.2020 - 06:02
Свято 8 квітня: що категорично не можна робити, всі прикмети
Свято 8 квітня (Колаж РБК-Україна)

В цей день всі православні вшановують пам'ять Благовісту Гавриїла

Яке сьогодні свято. 8 квітня 2020 року православна церква вшановує пам'ять Благовіста Гавриїла. Цей день вважається своєрідним продовженням минулого Благовіщення, бо дуже важливий для людей.

Архангел Гавриїл приніс Діві Марії Благу звістку про те, що вона приведе в цей світ Спасителя, Сина Божого. За це архангела в народі прозвали Благовістом - тим, хто приніс Благу Звістку. Тому День Благовісту за важливістю практично не поступається Благовіщенню.

Прийнято молитися архангелу Гавриїлу. Він вважався одним із самих великих воїнів Небесного воїнства, захисником і покровителів всіх, хто попросив ангельської допомоги.

Це свято шанується практично так само, як і Благовіщення, тому прикмети на 8 квітня не можна ігнорувати - вони мають дуже важливе значення.

Іменинники – Алла, Анна (Ганна), Василь, Гаврило, Лариса.

Головні прикмети цього дня:

  • Заморозки у цей день обіцяють холодну весну і ще багато морозів.
  • Якщо сніг все ще не розтанув на дахах - буде холодно ще цілий місяць.
  • Якщо помолитися архангелу Гавриїлу, він допоможе в будь прохання і виконає світле бажання.
  • Сни в ніч на 8 квітня збуваються. Вони речі, і виконуються протягом одного тижня після того, як присняться.
  • Якщо зацвіла черемха – можна висаджувати картоплю.
  • Якою буде погода 8 квітня, таким, за прикметами, і буде 8 жовтня.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • В цей день заборонялося працювати - вся робота "йшла до біса"

Раніше ми писали про те, які свята і вихідні дні чекають на українців у квітні.

Благовіщення в 2020 році: коли відзначаємо, всі традиції і заборони свята
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