Свято 6 лютого: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 6 лютого 2020 року християни згадують двох святих угодниць, які носили однакове ім'я Ксенія (Аксінья). Перша Ксенія Римляниня (в миру Євсенія), проживала в V столітті в родині знатного римського сенатора. Вона повірила в Христа і пішла з дому для заснування монастиря.

Інша Ксенія жила в XVIII столітті. Ім'я її - Ксенія Петербурзька - пов'язано з найважчим, але і з найвищим видом подвижництва - юродством Христа заради, "добровільно обраного особливого шляху порятунку, виконаного істинною мудрістю при уявному божевіллі".

Наші предки обох угодниць шанували з незмінною повагою, тому не варто сміятися з народних назв цього дня - Полухлібниця і Полузимниця. Просто до цього часу небагата селянська родина змушена була вести суворий облік хлібу, половина якого була вже з'їдена, а решту було до нового врожаю треба було розтягнути.

Головні прикмети цього дня:

Якщо в цей день світить сонце – буде гарна весна.

Безвітряна погода на Ксенію – друга половина липня буде теплою і сухою,

Якщо у цей день немає вітру і дощів – прикмета того, що буде дефіцит корму для худоби.

Хмари на світлому небі видно – буде хороша погода.

На ніч клали на стіл трохи жита, щоб дізнатися, яким буде врожай.

Ранком дивилися: якщо зерна додалося – це хороший знак.

Заметіль дорогу переметає на полузимницю — червоному сонцю вимете шлях (похмура погода буде).

Заметіль на Ксенію весь корм вивезе (буде затяжна весна).

Що не можна робити в цей день: