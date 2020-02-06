Праздник 6 февраля: что нельзя делать сегодня, все приметы

В народе по погоде на Аксинью весну примечали
Какой сегодня праздник. 6 февраля 2020 года христиане вспоминают двух святых угодниц, носивших одинаковое имя Ксения (Аксинья). Первая Ксения Римляныня (в миру Евсения), проживала в V веке в семье знатного римского сенатора. Она поверила в Христа и ушла из дома для основания монастыря.
Другая Ксения жила в в XVIII веке. Имя ее - Ксения Петербуржская - связано с самым тяжелым, но и с самым высоким видом подвижничества - юродством Христа ради, то есть "добровольно избранным особым путем спасения, исполненного истинной мудростью при кажущемся безумии".
Наши предки обоих угодниц почитали с неизменным уважением, поэтому не стоит смеяться с народных названий этого дня- Полухлебница и Полузимница. Просто к этому времени небогатая крестьянская семья вынуждена была вести строгий учет хлебу, половина которого была уже съедена, а оставшуюся часть следовало до нового урожая растянуть.