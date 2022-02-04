Свято 4 лютого: що строго не можна робити в день Тимофія, головні прикмети
4 лютого вшановується пам'ять святого Тимофія, якому пощастило бути свідком чудесного зцілення апостола Павла, осліплому від невіри в Ісуса Христа.
Всі традиції, прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в матеріалі Styler.
За переказами, в 80 році він прийняв мученицьку смерть від рук язичників. У 4 столітті мощі святого Тимофія були перенесені в Константинополь.
Незважаючи на те, що половина зимового часу залишилася за плечима, розслаблятися не варто було. Адже не випадково на честь цього святого на Русі придумали особливе поняття — тимофіївські морози; вважалося, що саме з Тимофєєва дня починалися найжорстокіші хуртовини і хуртовини.
Наші предки говорили:" Тимофіївський лютий мороз заморозив щоки і ніс", "Тимофіївська заметіль – надовго про крапель". Раніше вірили, що це один з найхолодніших днів у році. Говорили, що навіть птахи не вилітають зі своїх гнізд. 4 лютого люди також залишалися вдома, проводили час в розмовах і розвагах.
Працювати в день святого Тимофія не заборонялося.
Головні прикмети цього дня:
- Якщо вдень світить сонце - буде рання весна.
- Багато снігу на Тимофія - до хорошого врожаю зернових.
- Якщо на Тимофія сніг йде - хороший урожай влітку і восени.
- Якщо почалася хуртовина-то така погода буде тиждень.
- Сни, які наснилися в ніч на Тимофія - будуть пророчими.
Що категорично не можна робити в цей день:
- У цей день не можна виносити сміття з дому, вважається, що винесеш щастя.
- Також не можна ризикувати і грати в азартні ігри
Іменини сьогодні святкують: Георгій, Юхим, Йосип, Макар, Тимофій. Привітайте цих людей з днем ангела, їм буде приємно.
Згідно з народними повір'ями, сон, який насснився в ніч на 4 лютого, – віщий; про нього не слід нікому розповідати.
Раніше ми писали, які свята відзначатимуться українцями в лютому 2022, скільки пісних і поминальних днів нас чекає.